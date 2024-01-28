"Це не техніка прориву": військовий відверто розповів про проблеми з Bradley

Військовий розповів, що не так з американською бойовою машиною піхоти Bradley.

Військовий Микола Мельник, який командував 4-ю ротою 47-ї механізованої бригади під час контрнаступу Збройних сил на Запоріжжі, відверто розповів, які є проблеми у використанні американської бойової машини піхоти Bradley.

Про це він сказав у інтерв'ю УП.

"Класна техніка, якщо б ще активну броню дали, було б взагалі супер. А так дуже велике питання, як можна відправляти техніку без активної броні в бій? Але, знову ж таки, це не питання мого розуму. Керівництву видніше. В принципі, техніка прийшла в не найкращому стані. По кожній машині у мене було два аркуша А4 просто розписано, які деталі треба замінити. По-моєму, з 10 машин у 9 треба було міняти акумулятори. Американських не було, доводилось брати з мопедів, спаювати їх і ставити. Потім бортові комп'ютери божеволіли, бо вони звикли до одного вольтажу, а їм вольтажу тепер не вистачало, і вони починали видавати помилки", - прокоментував військовий.

Він додав, ремонтні бригади цілодобово не вилазили з Bradley, щоб техніка поїхала.

"Служби ремонтників, які до нас приїжджали – святі люди. Тому що з того всього зібрати те, що поїде, було дуже складно фізично", - розповів він.

За словами військового, Bradley не виконали ефективно ту роль, яку на них покладали під час контрнаступу Збройних сил України,

"Це не техніка прориву абсолютно (тим більше без активної броні). Це – техніка підтримки", - резюмував Микола Мельник.

Нагадаємо, військовий різко висловився щодо підготовки українців до ЗСУ – "Не вчать солдатів нічого, крім алкоголізму".

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