Чи зможе Путін вести війну до 2028 року: думка ексспівробітника КДБ

Західні видання пишуть, що Володимир Путін буцімто готовий продовжувати війну щонайменше до 2028 року, адже президент РФ активно нарощує ресурси та перебудовує економіку. На жаль, потенціал для цього в держави-агресорки є.

Про це розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов в ефірі 24 Каналу.

"Путін вирішив, що війна триватиме до його смерті. Він ніколи не зупиниться й завжди вестиме війну. Це потрібно розуміти. Тому українська сторона усвідомила, що з Путіним немає сенсу домовлятися про будь-які переговори", – сказав Сергій Жирнов.

Він запевняє, що кремлівському диктатору потрібні лише короткі "передишки". Щобільше, навіть після потенційного перемир'я з Україною Путін невдовзі почне новий конфлікт. Росія та загалом путінський режим, на жаль, мають потенціал для війни.

"Це не той ресурс, який дасть можливість завоювати всю Україну, але вести бойові дії на такому самому рівні, як зараз, вдасться",

– підкреслив ексспівробітник КДБ.

Росіяни відчайдушно наступають, адже диктатору потрібні перемоги

Як відомо, невдовзі у Росії відбудуться вибори, тож Путін має продемонструвати народу перемоги. Саме тому зараз тривають запеклі й інтенсивні бої. За даними Генштабу, армія РФ практично щодня втрачає тисячу бійців й сотні одиниць техніки. Це означає, що ворог постійно наступає, бо такі втрати неможливі під час оборонних операцій.

"Росія має потенціал і людський, і в техніці. Триває підсилення, адже є депресивні регіони, де за 150 – 200 тисяч рублів люди готові йти на смерть. Якщо вони не самі на це зголошуються, то їх змушують сім'ї, безробіття, мала зарплата, борги. Потенційно до 2028 року Росія ще матиме резерви", – наголосив Жирнов.

Невідомо, скільки терпітиме народ

За словами ексспівробітника КДБ, війна з Україною непопулярна всередині самої країни-агресорки. Відтак постає питання, чи вистачить у російського народу терпіння, щоб її продовжувати. Мати ресурси й нарощувати – це чудово, але навряд чи люди готові постійно жити у країні, яку будує диктатор.

"Путін серйозно думає, що ріст економіки завдяки військово-промислового комплексу – це чудова річ. Хоча в російському Центральному банку, Міністерстві економіки є розумні люди, які кажуть йому, що це лише одноразова ситуація. Вона може тривати рік – два, не більше. Але Путіну на це байдуже", – зауважив Сергій Жирнов.

Раніше у ЗСУ сказали, чи мають росіяни стратегічні успіхи на сході України.

Читайте також: