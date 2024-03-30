Россия впервые применила против Украины тяжелую авиабомбу ОДАБ-1500 – BILD

Оккупационная армия России впервые применила по Украине тяжелую авиабомбу ОДАБ-1500 – атаковав село Большая Писаривка Сумской области.

Как отмечает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, после удара ОДАБ-1500 в небе поднялось облако дыма высотой 1 км.

Он добавил, что объемно-детонирующая авиационная бомба (ОДАБ) – это термобарический снаряд времен СССР, который примерно за 10 метров до попадания в цель выпускает горючую жидкость в виде аэрозоля и воспламеняет его.

"Это называют объёмным взрывом. Такой боеприпас имеет бóльшую силу поражения, чем классический. Ранее ВС РФ применяли ОДАБ, но меньшей массы: от 170 до 500 кг", — отметил эксперт.

Юлиан Репке назвал использование 1,5-тонной бомбы в населенном пункте "новым дном в войне России против украинских городов".

Напомним, в ОВА ответили, есть ли риск прорыва границы в Сумской области и назвали наибольшую опасность.

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