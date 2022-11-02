Картофель оказался полезнее, чем вы думали — исследование

Потребление картофеля не связано с кардиометаболическими последствиями для здоровья взрослых.

Новое исследование, проведенное исследователями из Бостонского университета, показало, что картофель полезнее, чем мы думали.

Об этом говорится в Journal of Nutritional Science.

В исследовании приняли участие 2523 участника в возрасте от 30 лет. Они оценивали пищевые привычки и здоровье людей с течением времени, чтобы понять, в какой степени регулярное потребление картофеля здоровыми взрослыми потенциально может отрицательно повлиять на их кардиометаболическое состояние.

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Результаты исследования

На самом деле исследователи начали собирать данные о влиянии потребления картофеля на организм еще в 1971 году от примерно 70% участников и продолжали это в течение следующих лет. Авторы исследования выяснили, сколько и какие виды картофеля едят участники, например, белого сорта и сладкие корнеплоды.

Что касается подготовки, то участники потребляли 36% печеного картофеля, 28% жареного, 14% пюре и 9% вареного, а остальные были дополнительными вариантами. Исследователи также отметили состояние здоровья участников.

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В случае здоровых взрослых общие результаты показали отсутствие связи между употреблением четырех или более порций белого или сладкого картофеля – жареного или нет – еженедельно и повышенным риском проблем со здоровьем, включая гипертонию и дислипидемию.

Более того, участники, которые ели жареный картофель, имели меньший риск возникновения различных проблем со здоровьем, если они не потребляли при этом красного мяса или были физически активными. В частности, у них на 24% меньше оказалась вероятность развития диабета 2 типа и на 26% меньше вероятность повышения триглицеридов.

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Последствия исследования

"Неудивительно, что картофель не был связан с риском развития диабета, высокого кровяного давления или повышения уровня триглицеридов, поскольку картофель — это цельная, необработанная пища", — рассказывает диетолог Ди-Джей Блатнер.

По его словам, картофель — это овощ, содержащий качественные углеводы и клетчатку. Одна средняя картофелина является хорошим источником калия, который является электролитом, способствующим работе мышц, сердечно-сосудистой и нервной систем. Корнеплод также является отличным источником витамина С, который действует как антиоксидант, чтобы предотвратить повреждение клеток.

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"Единственное, на что следует обратить внимание, это то, с чем вы сочетаете картошку", — советует Блатнер.

Готовьте классические блюда с запеченным картофелем, добавляйте масло, творог и сметану, но в небольших количествах.

Не употребляйте картошку с мясом.

Будьте осторожны, подавляющее большинство картофельных чипсов содержат красители, крахмалы, консерванты, соль и насыщенные жиры.

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