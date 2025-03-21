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Антибиотики и алкоголь: можно ли совмещать

Антибиотики и алкоголь: можно ли совмещать

Лекарство и алкоголь обезвреживают одинаковые ферменты / Фото: pixabay.com

Если решили запить лекарства или антибиотики алкоголем, вы рискуете своим здоровьем.

Один-два бокала не препятствуют действию лекарства и не вызывают неприятных побочных эффектов. Впрочем, не все так просто.

Когда все же можно употреблять алкоголь во время лечения – читайте на ТСН.ua.

Есть две версии. Одни люди считают, что алкоголь препятствует правильному действию антибиотиков, другие – что вызывает побочные эффекты.

Для большинства антибиотиков ни одно из этих предположений неверно. Впрочем, врачи серьезно опасаются, что эти убеждения могут заставить пациентов пропускать прием лекарства после бокала вина. А все, что побуждает людей пропустить дозу антибиотиков, развивает проблему стойкости бактерий к антибиотикам.

На самом деле алкоголь не влияет на большинство распространенных антибиотиков. Однако есть некоторые исключения.

К примеру, препарат цефалоспориновой группы "Цефоцетан" замедляет распад алкоголя, в результате чего в крови повышается уровень ацетальдегида. Это может вызвать ряд неприятных симптомов: тошноту, рвоту, красноту лица, головную боль, одышку и боль в груди.

Симптомы действительно очень неприятны, поэтому важно, чтобы люди воздерживались от алкоголя, когда они принимают этот вид антибиотиков, а также в течение нескольких дней после окончания лечения.

Относительно рисков сочетания антибиотиков и алкоголя у врачей нет никаких сомнений и опровержений:

  • Нагрузка на печень, участвующая в метаболизме как алкоголя, так и большинства антибиотики. Их сочетание увеличит нагрузку на орган, что может привести к повреждению или замедлению выведения токсинов из организма.
  • Снижение иммунного ответа. Алкоголь может ослабить иммунную систему, замедлить выздоровление. Особенно, если речь идет о бактериальных инфекциях. Это может снизить эффективность антибиотиков, даже если их действует, не ослабляется.
  • Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Алкоголь и антибиотики могут по-разному влиять на слизистую желудка, усиливая раздражение и провоцируя расстройства пищеварения.

Основные группы препаратов, несовместимых с алкоголем

  • Обезболивающие и противовоспалительные препараты (ибупрофен, ацетилсалициловая кислота и другие). Побочные эффекты возможны язва желудка, кровотечение, боль в желудке, повреждение печени.
  • Для сердечно-сосудистых заболеваний (в частности, нитроглицерин). Они могут вызвать аритмию или тахикардию, головокружение, перепады давления, потерю сознания.
  • Некоторые антидепрессанты и ингибиторы моноаминооксидазы — их сочетание с тирамином красного вина критически повышает давление.
  • Антигистаминные препараты. Спиртное усиливает побочные эффекты от них: либо сонливость, либо падение давления и риск потери равновесия.

Ранее мы писали, как безопасно употреблять антибиотики. Больше об этом читайте в новости.

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