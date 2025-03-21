Антибиотики и алкоголь: можно ли совмещать

Если решили запить лекарства или антибиотики алкоголем, вы рискуете своим здоровьем.
Один-два бокала не препятствуют действию лекарства и не вызывают неприятных побочных эффектов. Впрочем, не все так просто.
Когда все же можно употреблять алкоголь во время лечения – читайте на ТСН.ua.
Есть две версии. Одни люди считают, что алкоголь препятствует правильному действию антибиотиков, другие – что вызывает побочные эффекты.
Для большинства антибиотиков ни одно из этих предположений неверно. Впрочем, врачи серьезно опасаются, что эти убеждения могут заставить пациентов пропускать прием лекарства после бокала вина. А все, что побуждает людей пропустить дозу антибиотиков, развивает проблему стойкости бактерий к антибиотикам.
На самом деле алкоголь не влияет на большинство распространенных антибиотиков. Однако есть некоторые исключения.
К примеру, препарат цефалоспориновой группы "Цефоцетан" замедляет распад алкоголя, в результате чего в крови повышается уровень ацетальдегида. Это может вызвать ряд неприятных симптомов: тошноту, рвоту, красноту лица, головную боль, одышку и боль в груди.
Симптомы действительно очень неприятны, поэтому важно, чтобы люди воздерживались от алкоголя, когда они принимают этот вид антибиотиков, а также в течение нескольких дней после окончания лечения.
Относительно рисков сочетания антибиотиков и алкоголя у врачей нет никаких сомнений и опровержений:
- Нагрузка на печень, участвующая в метаболизме как алкоголя, так и большинства антибиотики. Их сочетание увеличит нагрузку на орган, что может привести к повреждению или замедлению выведения токсинов из организма.
- Снижение иммунного ответа. Алкоголь может ослабить иммунную систему, замедлить выздоровление. Особенно, если речь идет о бактериальных инфекциях. Это может снизить эффективность антибиотиков, даже если их действует, не ослабляется.
- Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Алкоголь и антибиотики могут по-разному влиять на слизистую желудка, усиливая раздражение и провоцируя расстройства пищеварения.
Основные группы препаратов, несовместимых с алкоголем
- Обезболивающие и противовоспалительные препараты (ибупрофен, ацетилсалициловая кислота и другие). Побочные эффекты возможны язва желудка, кровотечение, боль в желудке, повреждение печени.
- Для сердечно-сосудистых заболеваний (в частности, нитроглицерин). Они могут вызвать аритмию или тахикардию, головокружение, перепады давления, потерю сознания.
- Некоторые антидепрессанты и ингибиторы моноаминооксидазы — их сочетание с тирамином красного вина критически повышает давление.
- Антигистаминные препараты. Спиртное усиливает побочные эффекты от них: либо сонливость, либо падение давления и риск потери равновесия.
Ранее мы писали, как безопасно употреблять антибиотики. Больше об этом читайте в новости.
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