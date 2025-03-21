Антибиотики и алкоголь: можно ли совмещать

Если решили запить лекарства или антибиотики алкоголем, вы рискуете своим здоровьем.

Один-два бокала не препятствуют действию лекарства и не вызывают неприятных побочных эффектов. Впрочем, не все так просто.

Когда все же можно употреблять алкоголь во время лечения – читайте на ТСН.ua.

Есть две версии. Одни люди считают, что алкоголь препятствует правильному действию антибиотиков, другие – что вызывает побочные эффекты.

Для большинства антибиотиков ни одно из этих предположений неверно. Впрочем, врачи серьезно опасаются, что эти убеждения могут заставить пациентов пропускать прием лекарства после бокала вина. А все, что побуждает людей пропустить дозу антибиотиков, развивает проблему стойкости бактерий к антибиотикам.

На самом деле алкоголь не влияет на большинство распространенных антибиотиков. Однако есть некоторые исключения.

К примеру, препарат цефалоспориновой группы "Цефоцетан" замедляет распад алкоголя, в результате чего в крови повышается уровень ацетальдегида. Это может вызвать ряд неприятных симптомов: тошноту, рвоту, красноту лица, головную боль, одышку и боль в груди.

Симптомы действительно очень неприятны, поэтому важно, чтобы люди воздерживались от алкоголя, когда они принимают этот вид антибиотиков, а также в течение нескольких дней после окончания лечения.

Относительно рисков сочетания антибиотиков и алкоголя у врачей нет никаких сомнений и опровержений:

Нагрузка на печень, участвующая в метаболизме как алкоголя, так и большинства антибиотики. Их сочетание увеличит нагрузку на орган, что может привести к повреждению или замедлению выведения токсинов из организма.

Снижение иммунного ответа. Алкоголь может ослабить иммунную систему, замедлить выздоровление. Особенно, если речь идет о бактериальных инфекциях. Это может снизить эффективность антибиотиков, даже если их действует, не ослабляется.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Алкоголь и антибиотики могут по-разному влиять на слизистую желудка, усиливая раздражение и провоцируя расстройства пищеварения.

Основные группы препаратов, несовместимых с алкоголем

Обезболивающие и противовоспалительные препараты (ибупрофен, ацетилсалициловая кислота и другие). Побочные эффекты возможны язва желудка, кровотечение, боль в желудке, повреждение печени.

(ибупрофен, ацетилсалициловая кислота и другие). Побочные эффекты возможны язва желудка, кровотечение, боль в желудке, повреждение печени. Для сердечно-сосудистых заболеваний (в частности, нитроглицерин). Они могут вызвать аритмию или тахикардию, головокружение, перепады давления, потерю сознания.

(в частности, нитроглицерин). Они могут вызвать аритмию или тахикардию, головокружение, перепады давления, потерю сознания. Некоторые антидепрессанты и ингибиторы моноаминооксидазы — их сочетание с тирамином красного вина критически повышает давление.

— их сочетание с тирамином красного вина критически повышает давление. Антигистаминные препараты. Спиртное усиливает побочные эффекты от них: либо сонливость, либо падение давления и риск потери равновесия.

Ранее мы писали, как безопасно употреблять антибиотики. Больше об этом читайте в новости.

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