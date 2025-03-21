Антибіотики та алкоголь: чи можна поєднувати

Якщо вирішили запити ліки чи антибіотики алкоголем, ви ризикуєте своїм здоров’ям.

Один-два келихи не перешкоджають дії ліків і не викликають неприємних побічних ефектів. Утім, не все так просто.

Коли все ж можна вживати алкоголь під час лікування - читайте на ТСН.ua.

Існують дві версії. Одні люди вважають, що алкоголь перешкоджає правильній дії антибіотиків, інші – що він викликає побічні ефекти.

Для більшості антибіотиків жодне з цих припущень невірне. Втім, лікарі серйозно побоюються, що ці переконання можуть змусити пацієнтів пропускати прийом ліків після келиха вина. А все, що спонукає людей пропустити дозу антибіотиків, розвиває проблему стійкості бактерій до антибіотиків.

Насправді алкоголь не впливає на більшість поширених антибіотиків. Є деякі винятки.

Наприклад, препарат цефалоспоринової групи "Цефоцетан" уповільнює розпад алкоголю, в результаті чого в крові підвищується рівень ацетальдегіду. Це може викликати низку неприємних симптомів: нудоту, блювання, почервоніння обличчя, головний біль, задишку та біль у грудях.

Симптоми й справді дуже неприємні, тому важливо, щоб люди утримувалися від алкоголю, коли вони приймають цей вид антибіотиків, а також протягом кількох днів після закінчення лікування.

Щодо ризиків поєднання антибіотиків та алкоголю у лікарів немає жодних сумнівів та спростувань:

Навантаження на печінку, яка бере участь у метаболізмі як алкоголю, так і більшості антибіотики. Їх поєднання збільшить навантаження на орган, що може призвести до пошкодження або уповільнення виведення токсинів з організму

Зниження імунної відповіді. Алкоголь може послабити імунну систему, уповільнити процес одужання. Особливо, якщо йдеться про бактеріальні інфекції. Це може знизити ефективність антибіотиків, навіть якщо їх діє, не послаблюється

Проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Алкоголь та антибіотики можуть по-різному впливати на слизову оболонку шлунка, посилюючи подразнення і провокуючи розлади травлень

Основні групи препаратів, які несумісні з алкоголем

Знеболювальні і протизапальні препарати (ібупрофен, ацетилсаліціилова кислота та інші). Побічні ефекти – можливі виразка шлунка, кровотеча, біль в шлунку, пошкодження печінки.

(ібупрофен, ацетилсаліціилова кислота та інші). Побічні ефекти – можливі виразка шлунка, кровотеча, біль в шлунку, пошкодження печінки. Для серцево-судинних хвороб (зокрема, нітрогліцерин). Вони можуть спричинити аритмію чи тахікардію, запаморочення, перепади тиску, втрату свідомості.

(зокрема, нітрогліцерин). Вони можуть спричинити аритмію чи тахікардію, запаморочення, перепади тиску, втрату свідомості. Деякі антидепресанти та інгібітори моноаміно-оксидази — їхнє поєднання із тираміном червоного вина критично підвищує тиск.

— їхнє поєднання із тираміном червоного вина критично підвищує тиск. Антигістамінні препарати. Спиртне посилює побічні ефекти від них: або сонливість, або падіння тиску і ризик втрати рівноваги.

Раніше ми писали, як безпечно вживати антибіотики. Більше про це читайте у новині.

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