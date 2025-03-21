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Антибіотики та алкоголь: чи можна поєднувати

Антибіотики та алкоголь: чи можна поєднувати

Ліки та алкоголь знешкоджують однакові ферменти / Фото: pixabay.com

Якщо вирішили запити ліки чи антибіотики алкоголем, ви ризикуєте своїм здоров’ям.

Один-два келихи не перешкоджають дії ліків і не викликають неприємних побічних ефектів. Утім, не все так просто.

Коли все ж можна вживати алкоголь під час лікування - читайте на ТСН.ua.

Існують дві версії. Одні люди вважають, що алкоголь перешкоджає правильній дії антибіотиків, інші – що він викликає побічні ефекти.

Для більшості антибіотиків жодне з цих припущень невірне. Втім, лікарі серйозно побоюються, що ці переконання можуть змусити пацієнтів пропускати прийом ліків після келиха вина. А все, що спонукає людей пропустити дозу антибіотиків, розвиває проблему стійкості бактерій до антибіотиків.

Насправді алкоголь не впливає на більшість поширених антибіотиків. Є деякі винятки.

Наприклад, препарат цефалоспоринової групи "Цефоцетан" уповільнює розпад алкоголю, в результаті чого в крові підвищується рівень ацетальдегіду. Це може викликати низку неприємних симптомів: нудоту, блювання, почервоніння обличчя, головний біль, задишку та біль у грудях.

Симптоми й справді дуже неприємні, тому важливо, щоб люди утримувалися від алкоголю, коли вони приймають цей вид антибіотиків, а також протягом кількох днів після закінчення лікування.

Щодо ризиків поєднання антибіотиків та алкоголю у лікарів немає жодних сумнівів та спростувань:

  • Навантаження на печінку, яка бере участь у метаболізмі як алкоголю, так і більшості антибіотики. Їх поєднання збільшить навантаження на орган, що може призвести до пошкодження або уповільнення виведення токсинів з організму
  • Зниження імунної відповіді. Алкоголь може послабити імунну систему, уповільнити процес одужання. Особливо, якщо йдеться про бактеріальні інфекції. Це може знизити ефективність антибіотиків, навіть якщо їх діє, не послаблюється
  • Проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Алкоголь та антибіотики можуть по-різному впливати на слизову оболонку шлунка, посилюючи подразнення і провокуючи розлади травлень

Основні групи препаратів, які несумісні з алкоголем

  • Знеболювальні і протизапальні препарати (ібупрофен, ацетилсаліціилова кислота та інші). Побічні ефекти – можливі виразка шлунка, кровотеча, біль в шлунку, пошкодження печінки.
  • Для серцево-судинних хвороб (зокрема, нітрогліцерин). Вони можуть спричинити аритмію чи тахікардію, запаморочення, перепади тиску, втрату свідомості.
  • Деякі антидепресанти та інгібітори моноаміно-оксидази — їхнє поєднання із тираміном червоного вина критично підвищує тиск.
  • Антигістамінні препарати. Спиртне посилює побічні ефекти від них: або сонливість, або падіння тиску і ризик втрати рівноваги.

Раніше ми писали, як безпечно вживати антибіотики. Більше про це читайте у новині.

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