Это произойдет к 2030 году: смертность от инсульта на планете увеличится втрое

К 2030 году количество смертей от инсульта может возрасти втрое.

Об этом пишет Express.

Это предупреждение прозвучало после доклада британского Фонда сердца о неожиданном росте числа жителей Великобритании, у которых диагностировано заболевание сердца, что повышает риск инсульта.

Китайские исследователи определили семь основных факторов риска, способствующих увеличению тяжести инсульта. К ним относятся курение, питание с высоким содержанием натрия, дисфункция почек, высокие уровни АД, холестерина, глюкозы и индекса массы тела (ИМТ). Эти выводы основываются на данных, собранных Глобальным обменом данных о здоровье, и показывают, что если не принять меры по устранению этих факторов риска, то к 2030 году количество смертей от ишемического инсульта может возрасти до 6,4 миллионов.

По данным специалистов, ишемический инсульт, самый распространенный тип, когда тромб препятствует притоку крови к мозгу, к концу этого десятилетия будет уносить до 6,4 миллиона жизней в год. Это гораздо больше, чем 2 миллиона в 1990 году, и еще более тревожно по сравнению с 3 миллионами смертей, зарегистрированных в 2019 году.

Инсульт – это острое (то есть внезапное) нарушение мозгового кровообращения. Инсульт возникает, когда нарушается поступление крови в мозг из-за закупорки кровеносного сосуда (ишемический инсульт) или из-за разрыва сосуда (геморрагический инсульт).

Ранее стало известно, что в медицинских учреждениях по всей территории США быстро распространяется смертельная грибковая инфекция – Candida Auris или C. Auris, которая может вызвать тяжелые заболевания у людей с ослабленной иммунной системой.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения определила опасные грибки, нуждающиеся в дополнительных исследованиях.

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