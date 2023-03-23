Смертоносные грибки: ВОЗ составила список приоритетных патогенов

Грибковые патогены требуют немедленного внимания и исследований для лучшего понимания их распространения.

Всемирная организация здравоохранения определила опасные грибки, нуждающиеся в дополнительных исследованиях.

Об этом пишет Forbes.

К высокоприоритетным грибкам относятся:

Cryptococcus neoformans: встречающийся в природе дрожжевой патоген, вызывающий криптококкоз — легочную инфекцию с симптомами, как в случае пневмонии, менингита или поражения кожи, костей или внутренних органов, способную привести к смертности от 41% до 61% пораженных.

Candida auris: распространенный во всем мире дрожжевой патоген, вызывающий инвазивный кандидоз – инфекцию, проявляющуюся поражениями кожно-слизистой ткани, фунгемией и иногда очаговой инфекцией с вовлечением в процесс различных органов, смертность от которого составляет от 29% до 53%.

Aspergillus fumigatus: плесень, способная вызвать инвазивные инфекции, которые могут поражать дыхательную систему и другие органы; смертность при стойком к противогрибковым препаратам ИА составляет от 47 до 88%.

Candida albicans: патогенные дрожжи, являющиеся частью микробиоты человека, но могут вызывать инвазивный кандидоз с уровнем смертности от 20% до 50%.

Грибковые инфекции представляют большую опасность не только для нашего организма, но и для учреждений здравоохранения. По словам Уильяма Шаффнера, профессора медицины по отделению инфекционных заболеваний Медицинского центра Университета Вандербилта, если грибки попадают в больницу, их очень тяжело контролировать и вывести. Они могут сохраняться, тлеть, вызывая инфекции в течение значительного периода, несмотря на все усилия команды инфекционного контроля и других сотрудников больницы.

Ранее стало известно, что в медицинских учреждениях по всей территории США быстро распространяется смертельная грибковая инфекция – Candida Auris или C. Auris, которая может вызвать тяжелые заболевания у людей с ослабленной иммунной системой.

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