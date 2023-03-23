Россия больше не может продолжить широкомасштабные наступления — Скибицкий

Так называемое "большое наступление" был элемент кремлевской пропаганды и переоценка собственных возможностей россиянами.

Российские военные больше не способны проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции, а широко анонсированное "большое" российское наступление оказалось пшиком.

Такое мнение в интервью высказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Скибицкий отметил, что так называемое "большое наступление" был элемент кремлевской пропаганды и переоценка собственных возможностей россиянами.

Также читайте 13 танков и сотни оккупантов: Генштаб обновил потери россиян на фронте

"Где это большое наступление? Россияне перешли к активным наступательным действиям в начале февраля. Цель у них осталась одна — выход на границы Донецкой и Луганской областей. Но на сегодняшний день уже понятно, что российские войска не имеют способностей проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции", — сказал он.

Скибицкий отметил, что украинские военные отбивают атаки врага, держат оборону и сковывают силы врага на нескольких участках фронта. Он отметил, что россияне рассчитывали на стремительный успех на одном из участков фронта, который планировали развивать.

"Военная разведка знает диспозицию российских войск, какие резервы у них есть, мы знаем их планы. А Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует все операции для того, чтобы сдерживать врага и подготовить необходимые условия для наших дальнейших действий", — сказал Скибицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская разведка не видит накопления российских войск в Белоруссии. Уровень угрозы низкий из соседней страны низкий. Также враг не имеет необходимой ударной группировки.

Кроме того, мы ранее информировали, что командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российская оккупационная армия после многих месяцев тяжелых боев не оставляет попыток взять Бахмут Донецкой области, несмотря на потери ни в живой силе, ни в технике.

Читайте также: