Росія більше не може провдити широкомасштабні наступи - Скібіцький

Так званий "великий наступ" був елемент кремлівської пропаганди та переоцінка власних можливостей росіянами.

Російські військові більше не здатні проводити широкомасштабні стратегічні наступальні операції, а широко анонсований "великий" російський наступ виявився пшиком.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

Скібіцький зазначив, що так званий "великий наступ" був елемент кремлівської пропаганди та переоцінка власних можливостей росіянами.

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"Де той великий наступ? Росіяни перейшли до активних наступальних дій на початку лютого. Ціль у них залишилися одна – вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Але на сьогодні вже зрозуміло, що російські війська не мають спроможностей проводити широкомасштабні стратегічні наступальні операції", - сказав він.

Скібіцький зазначив, що українські військові відбивають атаки ворога, тримають оборону і сковують сили ворога на кількох ділянках фронту. Він зазначив, що росіяни розраховували на стрімкий успіх на одній з ділянок фронту, який планували розвивати.

"Воєнна розвідка знає диспозицію російських військ, які резерви вони мають, ми знаємо їхні плани. А Генеральний штаб Збройних сил України планує всі операції для того, щоби стримувати ворога і підготувати необхідні умови для наших подальших дій", - сказав Скібіцький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська розвідка не бачить накопичення російських військ у Білорусі. Рівень загрози низький із сусідньої країни низький. Також ворог не має необхідного ударного угруповання.

Крім того, ми раніше інформували, що командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російська окупаційна армія після багатьох місяців важких боїв не залишає спроб взяти Бахмут Донецької області, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці.

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