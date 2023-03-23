Смертоносні грибки: ВООЗ склала список пріоритетних патогенів

Грибкові патогени вимагають невідкладної уваги та досліджень для кращого розуміння їхнього поширення.
Всесвітня організація охорони здоров'я визначила небезпечні грибки, які потребують додаткових досліджень.
Про це пише Forbes.
До високопріоритетних грибків належать:
Cryptococcus neoformans: дріжджовий патоген, що зустрічається в природі, який викликає криптококоз — легеневу інфекцію зі симптомами, як у разі пневмонії, менінгіту або ураженні шкіри, кісток чи внутрішніх органів, здатну призвести до смертності від 41% до 61% уражених.
Candida auris: поширений у всьому світі дріжджовий патоген, що викликає інвазивний кандидоз — інфекцію, що проявляється ураженнями шкірно-слизової тканини, фунгемією та іноді осередковою інфекцією із залученням до процесу різних органів, смертність від якого становить від 29% до 53%.
Aspergillus fumigatus: цвіль, здатна викликати інвазивні інфекції, які можуть уражати дихальну систему й інші органи; смертність у разі стійкого до протигрибкових препаратів ІА становить від 47 до 88%.
Candida albicans: патогенні дріжджі, які є частиною мікробіоти людини, але можуть викликати інвазивний кандидоз, із рівнем смертності від 20% до 50%.
Грибкові інфекції становлять велику небезпеку не тільки для нашого організму, але й для закладів охорони здоров’я. За словами Вільяма Шаффнера, професора медицини з відділення інфекційних захворювань Медичного центру Університету Вандербілта, якщо грибки потрапляють до лікарні, їх дуже важко контролювати й вивести. Вони можуть зберігатися, тліти, викликаючи інфекції протягом значного періоду, попри всі зусилля команди інфекційного контролю та решти співробітників лікарні.
Раніше стало відомо, що у медичних закладах по всій території США швидко поширюється смертельна грибкова інфекція – Candida Auris або C. Аuris, яка може викликати важкі захворювання у людей з ослабленою імунною системою.
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