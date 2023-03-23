Смертоносні грибки: ВООЗ склала список пріоритетних патогенів

Всесвітня організація охорони здоров'я визначила небезпечні грибки, які потребують додаткових досліджень.

Про це пише Forbes.

До високопріоритетних грибків належать:

Cryptococcus neoformans: дріжджовий патоген, що зустрічається в природі, який викликає криптококоз — легеневу інфекцію зі симптомами, як у разі пневмонії, менінгіту або ураженні шкіри, кісток чи внутрішніх органів, здатну призвести до смертності від 41% до 61% уражених.

Candida auris: поширений у всьому світі дріжджовий патоген, що викликає інвазивний кандидоз — інфекцію, що проявляється ураженнями шкірно-слизової тканини, фунгемією та іноді осередковою інфекцією із залученням до процесу різних органів, смертність від якого становить від 29% до 53%.

Aspergillus fumigatus: цвіль, здатна викликати інвазивні інфекції, які можуть уражати дихальну систему й інші органи; смертність у разі стійкого до протигрибкових препаратів ІА становить від 47 до 88%.

Candida albicans: патогенні дріжджі, які є частиною мікробіоти людини, але можуть викликати інвазивний кандидоз, із рівнем смертності від 20% до 50%.

Грибкові інфекції становлять велику небезпеку не тільки для нашого організму, але й для закладів охорони здоров’я. За словами Вільяма Шаффнера, професора медицини з відділення інфекційних захворювань Медичного центру Університету Вандербілта, якщо грибки потрапляють до лікарні, їх дуже важко контролювати й вивести. Вони можуть зберігатися, тліти, викликаючи інфекції протягом значного періоду, попри всі зусилля команди інфекційного контролю та решти співробітників лікарні.

Раніше стало відомо, що у медичних закладах по всій території США швидко поширюється смертельна грибкова інфекція – Candida Auris або C. Аuris, яка може викликати важкі захворювання у людей з ослабленою імунною системою.

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