Ловушка "уколов стройности": почему вес возвращается в четыре раза быстрее - исследование

Популярные препараты для похудения могут быть эффективны и показывать результаты пациентам.

Тем не менее, новое исследование, опубликованное в British Medical Journal, раскрывает тревожную тенденцию: после прекращения инъекций килограммы возвращаются со скоростью, что в четыре раза превышает результаты обычных диет.

Феномен «голодного переключателя»

Ученые Оксфордского университета выяснили, что после завершения курса уколов люди набирают в среднем 0,8 кг ежемесячно. При таком темпе пациент возвращается к своему первоначальному весу всего за полтора года.

Для сравнения, худеющие с помощью традиционных диет и спорта обычно набирают лишь 0,1 кг в месяц после выхода из режима ограничений.

Эксперт по питанию Адам Коллинз (Университет Суррея) объясняет почему это происходит биологическими изменениями в организме.

По его словам, препараты имитируют гормон GLP-1, регулирующий чувство сытости.

Когда искусственный гормон поступает в больших дозах, организм перестает производить свой GLP-1 или теряет чувствительность к нему.

Как только инъекции прекращаются, аппетит становится неконтролируемым. Пациенты описывают это как «мгновенное включение голода».

«Это было так, будто в моем сознании что-то щелкнуло: „Ешь все, ты этого заслужила“, — описывает свой опыт одна из пациенток после отказа от лекарств.

Кто в зоне риска

Согласно данным медиков, в 2025 году спрос на препараты GLP-1 (в исследовании говорится о Wegovy и Mounjaro) стал массовым. Только в Великобритании их попробовали или планируют попробовать более 3,3 млн человек.

Также по статистике, женщины используют «уколы для похудения» вдвое чаще мужчин. А наиболее активной аудиторией являются люди от 40 до 50 лет.

Советы медиков для тех, кто планирует лечение

Не рассчитывайте только на укол. Без изменения пищевых привычек и физической активности рецидив неизбежен.

Медицинское наблюдение обязательно! Резкий отказ от препарата — это шок для метаболизма.

Национальная служба здравоохранения Британии (NHS) напоминает, что эти препараты созданы для людей с медицинскими проблемами (ожирение, угроза сердцу), а не для косметического похудения на несколько килограммов.

Эта статья предоставляется исключительно в информационных и образовательных целях и не составляет медицинского совета, диагноза или плана лечения. Любая информация, приведенная здесь, не заменяет профессиональную медицинскую консультацию врача или квалифицированного медицинского специалиста. Перед применением любых рекомендаций, методов или изменений в режиме питания/лечения обязательно обратитесь к врачу.

