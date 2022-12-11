Месячные: сколько дней должны идти

Каждый отдельный организм – индивидуальность не только на уровне психики, но и на уровне физиологии.

Девушки и женщины часто переживают из-за количества дней менструации.

Поэтому uahealth решил разбираться, сколько дней должны идти месячные и что делать, когда что-то пошло не так.

Менструация: сколько дней является нормой?

Если очень захотеть определить норму, врачи и ученые говорят, что для менструации продолжительность от 3 до 7 дней норма.

Что касается самого цикла, то норма 21-35 дней. Но у подростков цикл может быть до 45 дней и со временем сокращаться.

База о цикле

Циклом называют период с первого дня менструации до первого дня последующей менструации.

Именно поэтому нужно вести "учет" и знать, как там поживает твой цикл. Его изменения могут являться тревожными симптомами.

Что по задержкам?

Задержка в 5-6 дней – норма и может быть из-за:

стресс;

пищевые расстройства;

проблемы со сном;

болезни;

злоупотребление медикаментами;

злоупотребление алкоголем/табаком;

чрезмерные тренировки;

беременность.

Когда следует обратиться к врачу?

Постоянные болезненные спазмы во время менструации. Месячные несколько раз в месяц или дольше 7 дней. В 16 лет менструация до сих пор не началась. Задержка свыше 3 месяцев, без беременности. Повышение температуры, головокружение во время месячных.

Менструации: когда есть причина волноваться

Напомним, что ранее мы писали о том, когда происходят продолжительные и обильные менструации. Отслеживание цикла может позволить вам распознавать определенные закономерности, которые индивидуальны для вас.

К тому же мы сообщали об экологических для природы и женщинах альтернативных средствах гигиены во время менструации. Надеемся, что это снизит количество использованного пластика в мире.

Также напомним, что нужно делать, если во время войны у вас возникло нарушение менструального цикла.

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