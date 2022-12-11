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Месячные: сколько дней должны идти

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Месячные: сколько дней должны идти

Фото: Credits

Каждый отдельный организм – индивидуальность не только на уровне психики, но и на уровне физиологии.

Девушки и женщины часто переживают из-за количества дней менструации.

Поэтому uahealth решил разбираться, сколько дней должны идти месячные и что делать, когда что-то пошло не так.

Менструация: сколько дней является нормой?

Если очень захотеть определить норму, врачи и ученые говорят, что для менструации продолжительность от 3 до 7 дней норма.

Что касается самого цикла, то норма 21-35 дней. Но у подростков цикл может быть до 45 дней и со временем сокращаться.

База о цикле

Циклом называют период с первого дня менструации до первого дня последующей менструации.

Именно поэтому нужно вести "учет" и знать, как там поживает твой цикл. Его изменения могут являться тревожными симптомами.

Что по задержкам?

Задержка в 5-6 дней – норма и может быть из-за:

  • стресс;
  • пищевые расстройства;
  • проблемы со сном;
  • болезни;
  • злоупотребление медикаментами;
  • злоупотребление алкоголем/табаком;
  • чрезмерные тренировки;
  • беременность.

Когда следует обратиться к врачу?

  1. Постоянные болезненные спазмы во время менструации.
  2. Месячные несколько раз в месяц или дольше 7 дней.
  3. В 16 лет менструация до сих пор не началась.
  4. Задержка свыше 3 месяцев, без беременности.
  5. Повышение температуры, головокружение во время месячных.

Менструации: когда есть причина волноваться

Напомним, что ранее мы писали о том, когда происходят продолжительные и обильные менструации. Отслеживание цикла может позволить вам распознавать определенные закономерности, которые индивидуальны для вас.

К тому же мы сообщали об экологических для природы и женщинах альтернативных средствах гигиены во время менструации. Надеемся, что это снизит количество использованного пластика в мире.

Также напомним, что нужно делать, если во время войны у вас возникло нарушение менструального цикла.

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Дата публикации
Просмотры
350
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