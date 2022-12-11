Месячные: сколько дней должны идти

Каждый отдельный организм – индивидуальность не только на уровне психики, но и на уровне физиологии.
Девушки и женщины часто переживают из-за количества дней менструации.
Поэтому uahealth решил разбираться, сколько дней должны идти месячные и что делать, когда что-то пошло не так.
Менструация: сколько дней является нормой?
Если очень захотеть определить норму, врачи и ученые говорят, что для менструации продолжительность от 3 до 7 дней норма.
Что касается самого цикла, то норма 21-35 дней. Но у подростков цикл может быть до 45 дней и со временем сокращаться.
База о цикле
Циклом называют период с первого дня менструации до первого дня последующей менструации.
Именно поэтому нужно вести "учет" и знать, как там поживает твой цикл. Его изменения могут являться тревожными симптомами.
Что по задержкам?
Задержка в 5-6 дней – норма и может быть из-за:
- стресс;
- пищевые расстройства;
- проблемы со сном;
- болезни;
- злоупотребление медикаментами;
- злоупотребление алкоголем/табаком;
- чрезмерные тренировки;
- беременность.
Когда следует обратиться к врачу?
- Постоянные болезненные спазмы во время менструации.
- Месячные несколько раз в месяц или дольше 7 дней.
- В 16 лет менструация до сих пор не началась.
- Задержка свыше 3 месяцев, без беременности.
- Повышение температуры, головокружение во время месячных.
Менструации: когда есть причина волноваться
Напомним, что ранее мы писали о том, когда происходят продолжительные и обильные менструации. Отслеживание цикла может позволить вам распознавать определенные закономерности, которые индивидуальны для вас.
К тому же мы сообщали об экологических для природы и женщинах альтернативных средствах гигиены во время менструации. Надеемся, что это снизит количество использованного пластика в мире.
Также напомним, что нужно делать, если во время войны у вас возникло нарушение менструального цикла.
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