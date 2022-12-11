Місячні: скільки днів мають йти

Кожний окремий організм - індивідуальність не тільки на рівні психіки, а й на рівні фізіології.
Дівчата та жінки часто хвилюються через кількість днів менструації
Тому uahealth вирішив розбиратись, скільки днів мають йти місячні та що робити коли щось пішло не так.
Менструація: скільки днів є нормою?
Якщо дуже захотіти визначити норму, то лікарі і вчені кажуть, що для менструації тривалість від 3 до 7 днів норма.
Щодо самого циклу, то норма 21-35 днів. Але, у підлітків цикл може бути до 45 днів і з часом скорочуватись.
База про цикл
Циклом називають період з першого дня менструації до першого дня наступної менструації.
Саме тому потрібно вести “облік” і знати як там поживає твій цикл. Його зміни можуть бути тривожними симптомами.
Що по затримках?
Затримка у 5-6 днів - норма і може бути через:
- стрес;
- харчові розлади;
- проблеми зі сном;
- хвороби;
- зловживання медикаментами;
- зловживання алкоголем/тютюном;
- надмірні тренування;
- вагітність.
Коли слід звернутися до лікаря?
- Постійні болючі спазми під час менструації.
- Місячні декілька разів на місяць або довше 7 днів.
- У 16 років менструація досі не розпочалася.
- Затримка понад 3 місяці, без вагітності.
- Підвищення температури, запаморочення під час місячних.
Менструації: коли є причина хвилюватися
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбуваються тривалі та рясні менструації. Відстеження циклу може дозволити вам розпізнавати певні закономірності, які є індивідуальними для вас.
До того ж ми повідомляли про екологічні для природи та жінок альтернативні засоби гігієни під час менструації. Сподіваємось, що це зменшить кількість використаного пластику у світі.
Також нагадаємо, що потрібно робити, якщо під час війни у вас виникло порушення менструального циклу.
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