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Місячні: скільки днів мають йти

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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191
Час на прочитання
2 хв
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Місячні: скільки днів мають йти

Фото: Credits

Кожний окремий організм -  індивідуальність не тільки на рівні психіки, а й на рівні фізіології. 

Дівчата та жінки часто хвилюються через кількість днів менструації 

Тому uahealth вирішив розбиратись, скільки днів мають йти місячні та що робити коли щось пішло не так.  

Менструація: скільки днів є нормою?

Якщо дуже захотіти визначити норму, то лікарі і вчені кажуть,  що для менструації тривалість від 3 до 7 днів  норма. 

Щодо самого циклу, то норма 21-35 днів. Але, у підлітків цикл може бути до 45 днів і з часом скорочуватись. 

База про цикл

Циклом називають період з  першого дня менструації  до першого дня наступної менструації. 

Саме тому потрібно вести “облік” і знати як там поживає твій цикл. Його зміни можуть бути тривожними симптомами.

Що по затримках?

Затримка у 5-6 днів - норма і  може бути через:

  • стрес;
  • харчові розлади;
  • проблеми зі сном;
  • хвороби;
  • зловживання медикаментами;
  • зловживання алкоголем/тютюном;
  • надмірні тренування;
  • вагітність.

Коли слід звернутися до лікаря?

  1. Постійні болючі спазми під час менструації. 
  2. Місячні декілька разів на місяць або довше 7 днів.
  3. У 16 років менструація досі не розпочалася. 
  4. Затримка понад 3 місяці, без вагітності.
  5. Підвищення температури, запаморочення під час місячних. 

Менструації: коли є причина хвилюватися

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбуваються тривалі та рясні менструації. Відстеження циклу може дозволити вам розпізнавати певні закономірності, які є індивідуальними для вас.

До того ж ми повідомляли про екологічні для природи та жінок альтернативні засоби гігієни під час менструації. Сподіваємось, що це зменшить кількість використаного пластику у світі.

Також нагадаємо, що потрібно робити, якщо під час війни у вас виникло порушення менструального циклу

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Дата публікації
Перегляди
191
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