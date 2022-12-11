Місячні: скільки днів мають йти

Кожний окремий організм - індивідуальність не тільки на рівні психіки, а й на рівні фізіології.

Дівчата та жінки часто хвилюються через кількість днів менструації

Тому uahealth вирішив розбиратись, скільки днів мають йти місячні та що робити коли щось пішло не так.

Менструація: скільки днів є нормою?

Якщо дуже захотіти визначити норму, то лікарі і вчені кажуть, що для менструації тривалість від 3 до 7 днів норма.

Щодо самого циклу, то норма 21-35 днів. Але, у підлітків цикл може бути до 45 днів і з часом скорочуватись.

База про цикл

Циклом називають період з першого дня менструації до першого дня наступної менструації.

Саме тому потрібно вести “облік” і знати як там поживає твій цикл. Його зміни можуть бути тривожними симптомами.

Що по затримках?

Затримка у 5-6 днів - норма і може бути через:

стрес;

харчові розлади;

проблеми зі сном;

хвороби;

зловживання медикаментами;

зловживання алкоголем/тютюном;

надмірні тренування;

вагітність.

Коли слід звернутися до лікаря?

Постійні болючі спазми під час менструації. Місячні декілька разів на місяць або довше 7 днів. У 16 років менструація досі не розпочалася. Затримка понад 3 місяці, без вагітності. Підвищення температури, запаморочення під час місячних.

Менструації: коли є причина хвилюватися

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбуваються тривалі та рясні менструації. Відстеження циклу може дозволити вам розпізнавати певні закономірності, які є індивідуальними для вас.

До того ж ми повідомляли про екологічні для природи та жінок альтернативні засоби гігієни під час менструації. Сподіваємось, що це зменшить кількість використаного пластику у світі.

Також нагадаємо, що потрібно робити, якщо під час війни у вас виникло порушення менструального циклу.

Читайте також:

Гінекологиня пояснила, чи можна завагітніти після вакцинації від COVID-19 і як впливає щеплення на менструацію