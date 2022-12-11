В Румынии к берегу Черного моря прибило дрейфующую морскую мину

С начала войны Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили около 40 мин в западных водах Черного моря.
В субботу, 10 декабря, в Румынии обезвредили военно-морскую мину, дрейфувшую у берега Черного моря.
Об этом сообщило министерство обороны Румынии, передает агентство Reuters.
Отмечается, что мины начали плавать в Черном море после того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля. После этого румынские, болгарские и турецкие военные водолазные группы обезвреживают взрывоопасные предметы в их водах.
По информации Минобороны страны, дрейфующую мину заметил турецкий грузовой корабль, чей экипаж предупредил ВМС об опасном предмете.
Добавляют, что эта мена стала четвертой с марта. С начала войны Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили около 40 мин в западных водах Черного моря.
Напомним, в море в Одесской области сдетонировала российская мина.
Читайте также:
- ВСУ нанесли удар по оккупантам в Мелитопольском районе: "Стает адски горячо"
- Российские войска еще раз обстреляли Донецк: есть много разрушений (фото, видео)
- Опубликовано невиданное до сих пор видео из Ирпеня с кадрами уничтожения кемеровского СОБРа