В Румынии к берегу Черного моря прибило дрейфующую морскую мину

С начала войны Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили около 40 мин в западных водах Черного моря.

В субботу, 10 декабря, в Румынии обезвредили военно-морскую мину, дрейфувшую у берега Черного моря.

Об этом сообщило министерство обороны Румынии, передает агентство Reuters.

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Отмечается, что мины начали плавать в Черном море после того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля. После этого румынские, болгарские и турецкие военные водолазные группы обезвреживают взрывоопасные предметы в их водах.

По информации Минобороны страны, дрейфующую мину заметил турецкий грузовой корабль, чей экипаж предупредил ВМС об опасном предмете.

Добавляют, что эта мена стала четвертой с марта. С начала войны Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили около 40 мин в западных водах Черного моря.

Напомним, в море в Одесской области сдетонировала российская мина.

иллюстративное изображение / Фото: Associated Press

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