Пить кофе каждый день: полезно или вредно?

Пить кофе каждый день: полезно или вредно?

Воспользуйтесь всеми преимуществами кофе для здоровья.

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире. На самом деле, даже некоторые из самых долгоживущих людей во всем мире пьют кофе каждый день, чтобы поддерживать себя в тонусе.

Однако, это не просто напиток, который поднимает вас с постели по утрам. Кофе обладает множеством преимуществ для здоровья, начиная от немедленного повышения энергии и заканчивая долгосрочной профилактикой и лечением заболеваний.

Кофе — один из лучших напитков, замедляющих процесс старения. И чтобы в полной мере воспользоваться его омолаживающими преимуществами для здоровья, лучший вид кофе — черный.

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Польза для здоровья черного кофе

Регулярное употребление кофе помогает снизить риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа. Кофе также помогает вам бороться с возрастными дегенеративными заболеваниями.

Согласно обзору Журнала болезни Альцгеймера, употребление кофе также связано с более низким риском развития деменции и болезни Альцгеймера у пожилых людей, а также болезни Паркинсона в другом обзоре.

Чотири причини почати щодня випивати склянку води з чашкою кави / Pexels

Кофе с добавками

Если вы любите кофе со сливками и сахаром, вы не одиноки. Но исследования показывают, что потребление слишком большого количества сахара негативно сказывается на вашем здоровье. Из-за этого вы можете в конечном итоге свести на нет некоторые естественные преимущества кофе для здоровья.

Исследования показывают, что потребление слишком большого количества сахара с течением времени может привести к более быстрому старению кожи, вызвать воспаление, увеличить риск развития диабета 2 типа и увеличить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Большое исследование 430 тыс. человек, опубликованное в International Journal of Cancer, также показало, что употребление слишком большого количества добавленного сахара было связано с увеличением рака кишечника и пищевода.

И, наконец, потребление большого количества добавленного сахара с течением времени также связано с ускорением процесса клеточного старения.

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Кофе на вынос

Если вы заядлый кофеман, не беда. Употребление черного кофе по мере взросления может дать вам длинный список преимуществ и стать частью здорового образа жизни.

Но если вы любите кофе, но пьете его исключительно с добавками, это скажется на здоровье.

Вам нужно снизить потребление добавленного сахара, чтобы вы могли наслаждаться всеми удивительными преимуществами, которые может предложить кофе.