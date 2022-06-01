Меланома: симптомы, почему и где развивается, как уменьшить риски

Меланома: симптомы, почему и где развивается, как уменьшить риски

Эта опухоль злокачественна. В то же время, люди с меланомой имеют положительный прогноз лечения, если заболевание диагностировано на ранней стадии.

Меланома – один из самых опасных видов рака. Опухоль преимущественно локализуется в коже и через кровь и лимфу может распространяться в другие органы, чем и является очень опасной.

Меланоциты — клетки, производящие пигмент (цвет) кожи, придающий ей загар. Они находятся в самом глубоком слое эпидермиса.

Иногда здоровые меланоциты изменяются и начинают неконтролируемо расти. В таком случае появляется опухоль, что и именуется меланомой.

Эта опухоль злокачественна.

В то же время, люди с меланомой имеют положительный прогноз лечения, если заболевание диагностировано на ранней стадии.

Минздрав публикует информацию, почему и где развивается меланома, какие симптомы меланомы, а также что делать, чтобы уменьшить риски развития меланомы.

Читайте также: