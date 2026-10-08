Почему ковыряние в носу может быть опасным: объяснение эксперта

Нос / © ruskino.ru

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Многим трудно удержаться от привычки ковыряться в носу. Вредит ли это здоровью? Ответ неоднозначен: само удаление слизи не вредно, но неправильный способ может привести к кровотечению.

Об этом рассказал эксперт в новом видео YouTube-канала Institute of Human Anatomy. Ведущий Джонатан осмотрел настоящую человеческую носовую полость и объяснил, куда может добраться палец и какой участок легче всего травмировать.

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Почему ковыряние в носу вызывает кровотечение: ведущий показал опасную зону

По мнению ведущего, большинство людей даже не представляет, насколько велика носовая полость.

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«Большинство людей думают о носе лишь как о той части, которую они видят в зеркале. Но за ней значительно большая полость», — пояснил Джонатан.

Он показал носовую перегородку — стенку, разделяющую полость на левую и правую части. Также внутри носа есть носовые раковины — изогнутые структуры, выступающие в просвет.

«Эта дополнительная поверхность помогает подготовить воздух для лёгких. Слизь увлажняет его, а сосуды под тканью согревают», — рассказал ведущий.

Однако именно в передней части перегородки, по его словам, расположена густая сеть кровеносных сосудов, которые легко повредить.

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Что такое зона Киссельбаха и почему отсюда чаще всего идет кровь из носа

Ведущий пояснил, что участок передней части носовой перегородки называется зона Киссельбаха, или зона Литтла. Здесь сходятся несколько артериальных ветвей, поэтому даже незначительная травма может повлечь за собой кровотечение.

«Именно сюда чаще всего попадает ноготь, когда человек ковыряет нос. Если начать достаточно сильно царапать этот слизистый слой, можно разорвать некоторые из этих сосудов», — объяснил Джонатан.

Так возникает переднее носовое кровотечение. Ее также могут провоцировать сухой воздух, раздражение слизистой или сильное сморкание.

«Крови может быть достаточно много, и это может выглядеть страшно. Но большинство носовых кровотечений начинаются именно спереди, часто в зоне Киссельбаха, и их обычно можно контролировать», — отметил ведущий.

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Что такое заднее носовое кровотечение и когда оно опасно

Другая ситуация — заднее носовое кровотечение. По словам ведущего, она начинается глубже в носовой полости и может быть более сложной для контроля.

«Обычное ковыряние в носу вряд ли повлечет за собой заднее кровотечение. Большинство пальцев просто не достают так далеко», — сказал Джонатан.

По его словам, кровь в таком случае может стекать в горло, а обычное зажим передней части носа не всегда помогает.

Ведущий также рассказал о пациенте, у которого кровотечение началось, казалось, без причины и длительное время не прекращалось. У мужчины было систолическое давление около 170 и диагностирована гипертензия, но он не принимал лекарства.

«Я не утверждаю, что повышенное давление вызвало именно это кровотечение. Но это было важным фактором в этом случае, особенно потому, что неконтролируемое давление может осложнить остановку кровотечения», — подчеркнул Джонатан.

Среди других факторов, которые могут влиять на течение кровотечения, он назвал старший возраст и препараты, влияющие на свертываемость крови. Среди них — варфарин, апиксабан, аспирин и клопидогрель.

Как правильно остановить кровь из носа: советы ведущего

Если нос начал кровоточить, ведущий советует сначала осторожно сморгнуться, чтобы удалить кровь и сгустки, а затем сесть и немного наклониться вперед.

«Зажмите мягкую часть носа, непосредственно над ноздрями. Давление нужно держать непрерывно 10-15 минут», — объяснил он.

Джонатан предостерегает от распространенной ошибки — запрокидывать голову назад.

«Если вы отпускаете нос каждые несколько секунд, чтобы проверить, остановилась ли кровь, сосуд имеет меньше времени, чтобы закрыться. А если запрокинуть голову назад, кровь может стекать в горло», — отметил ведущий.

При более сильном кровотечении он также упомянул использование назального оксиметазолина и мягкого материала, который может оказывать дополнительное давление на кровоточащий участок.

«Цель — сжать кровоточащую ткань, а не просто впитать кровь», — объяснил Джонатан.

По его словам, медицинская помощь нужна, если кровотечение сильно или не прекращается, а также в случае слабости или головокружения.

«Большое количество стекающей в горло крови — еще один тревожный признак», — добавил он.

Ковырять в носу — это полезно или нет?

Напоследок ведущий ответил на вопрос, который напрашивается само собой: есть ли вообще польза от ковыряния в носу.

«Иногда», — ответил Джонатан.

Он объяснил, что слизь задерживает пыль, мусор и микроорганизмы, не давая им попасть глубже в дыхательную систему. Ресницы внутри носа постепенно перемещают слизь к задней части носовой полости, откуда ее можно проглотить.

Около ноздрей слизь под действием воздуха может высыхать и превращаться в «сопли».

«Нет ничего принципиально плохого в том, чтобы его убрать. Проблемы начинаются тогда, когда человек снова и снова скребает внутреннюю поверхность носа ногтем и в конце концов повреждает зону Киссельбаха», — подытожил ведущий.

Напомним, ранее мы писали о других привычках, которые могут вредить здоровью. В частности, сон на животе может вызвать боль в спине и шее — эта поза считается самой опасной для позвоночника, поскольку увеличивает нагрузку на поясничный отдел и заставляет долго держать голову повернутой в сторону.

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