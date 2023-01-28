Препарат против редкого типа рака крови утвердили в США

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) одобрило препарат Jaypirca – первый и единственный нековалентный (обратимый) ингибитор BTK для лечения взрослых пациентов с рецидивирующей или рефрактерной лимфомой из клеток мантийной зоны (MCL).

Об этом говорится на сайте компании-производителя.

"В исследовании пациенты с рецидивом или рефрактерной (невосприимчивой — ред.) лимфомой из мантийных клеток, предварительно получавших ковалентный ингибитор BTK, достигли общего ответа 50%, при этом 13% пациентов достигли полной ремиссии", — говорится в сообщении.

Мантийно-клеточная лимфома – это редкий тип рака крови, который начинается с лейкоцитов в лимфатических узлах и агрессивно распространяется на другие органы.

"Одобрение Jaypirca является важным прогрессом для пациентов с рецидивом или рефрактерным ГКБ, которые имеют ограниченные возможности и исторически имели плохой прогноз после прекращения лечения ковалентным ингибитор тирозинкиназы Брутона (ИТК)", — сказал профессор онкологического центра Техасского университета.

Исследователи оценивали эффективность дозы 200 мг как максимально допустимое количество препарата в сутки, но до появления токсичности других систем организма.

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Ожидается, что пациенты с мантийно-клеточной лимфомой, прошедшие по меньшей мере два курса химиотерапии, смогут приобрести препарат в ближайшие недели.

Об этом сообщает Reuters.

Оптовая стоимость будет составлять 21 тыс. долларов США в месяц за дозу 200 мг.

"Ускоренное одобрение Jaypirca Управлением по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов является первым из пяти препаратов, которые американский производитель лекарств надеется запустить в этом году, включая препарат для лечения ожирения", – сказано в сообщении.

На прошлой неделе FDA отклонило ускоренное одобрение экспериментального препарата Lilly от болезни Альцгеймера, поскольку компания не предоставила достаточно данных об испытаниях пациентов, проходивших лечение по крайней мере год.

Тем временем в Украине, в Киеве в Институте рака, заработал новый линейный ускоритель.

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