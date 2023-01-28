Препарат проти рідкісного типу раку крові затвердили у США

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) схвалило препарат Jaypirca – перший і єдиний нековалентний (оборотний) інгібітор BTK для лікування дорослих пацієнтів з рецидивною або рефрактерною лімфомою з клітин мантійної зони (MCL).

Про це йдеться на сайті компанії-виробника.

"У дослідженні пацієнти з рецидивом або рефрактерною (несприйнятливою - ред.) лімфомою з мантійних клітин, які попередньо отримували ковалентний інгібітор BTK, досягли загальної відповіді 50%, при цьому 13% пацієнтів досягли повної ремісії", – йдеться у повідомленні.

Мантійно-клітинна лімфома – це рідкісний тип раку крові, який започатковується з лейкоцитів у лімфатичних вузлах і агресивно поширюється на інші органи.

"Схвалення Jaypirca є важливим прогресом для пацієнтів з рецидивом або рефрактерним МКЛ, які наразі мають обмежені можливості та історично мали поганий прогноз після припинення лікування ковалентним інгібітор тирозинкінази Брутона (ВТК)", – сказав професор онкологічного центру Техаського університету Майкл Ван.

Дослідники оцінювали ефективність дози 200 мг як максимально допустиму кількість препарату на добу, але до появи токсичності для інших систем організму.

Також читайте Онкологія і спадковість у жінок: які мутації генів повинні насторожити

Очікується, що пацієнти з мантійно-клітинною лімфомою, які пройшли щонайменше два курси хіміотерапії, зможуть придбати препарат найближчими тижням.

Про це повідомляє Reuters.

Гуртова вартість становитиме 21 тис. доларів США на місяць за дозу 200 мг.

"Прискорене схвалення Jaypirca Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів є першим із п’яти препаратів, які американський виробник ліків сподівається запустити цього року, включно з препаратом для лікування ожиріння", – сказано у повідомленні.

Додамо, що минулого тижня FDA відхилило прискорене схвалення експериментального препарату Lilly від хвороби Альцгеймера, оскільки компанія не надала достатньо даних про випробування пацієнтів, які проходили лікування принаймні рік.

Тим часом в Україні, у Києві в Інституті раку запрацював новий лінійний прискорювач.

Читайте також: