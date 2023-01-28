Как США собираются остановить Путина: эксперт описала стратегию

Не все готовы поступать, как Эстония, отдавая Украине последнее для победы над Россией в войне.

США работают над тем, чтобы остановить президента России Владимира Путина, ведущего войну против Украины, и делают это путем дозированной военной помощи Киеву, опасаясь вспышки Третьей мировой.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

Она утвердительно ответила на вопрос о том, есть ли у США рецепт того, как остановить Путина.

"Я думаю, что они над этим работают, но работают так, как они постоянно подчеркивают, чтобы, не дай бог, не началась Третья мировая война в результате их действий. И – постоянная оглядка, постоянное зондирование почвы на предмет того, как может отреагировать Путин, а как не может, будет ли эскалация", – сказала эксперт.

Она отметила, что США соблюдают стратегию дозированной поддержки Украины, то есть не предусматривается политическое решение о предоставлении государству максимально быстро максимума оружия для деоккупации всех территорий.

"Я считаю, что эта стратегия дозированной поддержки продолжается. То есть нет такого, что сегодня принято политическое решение предоставить Украине все возможное и в максимально возможные сроки в максимальном количестве из того, что ей нужно, чтобы отвоевать все свои земли или, по крайней мере, большинство своих земель, и потом заставить Путина сесть за стол переговоров, чтобы уже дипломатическим путем решить другие вопросы. Но эволюция их взглядов, подходов, конечно, происходит медленнее, чем бы нам хотелось", – рассказала Гетьманчук.

В этом контексте она отметила, что в то же время западные члены правительства и дипломаты в своих кругах восторгаются собой по поводу того, как много они делают.

"То есть где найти баланс благодарности им так, чтобы еще как-то правильно прокоммуницировать, что нам и сколько нужно еще? Это сложно, потому что включаются аргументы об их опустошенных складах боеприпасов и оружия, насколько им важно сейчас подогнать свои запасы, чтобы не понижать уровень своей обороноспособности. Не все готовы делать, как эстонцы, отдавая последнее, понимая, что ключевая и, возможно, финальная фаза войны с нынешней Россией происходит в Украине, поэтому нужно сейчас все возможное отдать Украине", — описала ситуацию на Западе директор Центра "Нова Европа".

Напомним, на Западе уже поняли, что ядерные угрозы России – это блеф, поэтому там будут оказывать Украине вооруженную поддержку для освобождения территорий, однако будут действовать по стратегии малых шагов. Такую оценку дала исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук Мария Золкина.

Отметим, президент США Джо Байден 25 января подчеркнул, что главная цель его страны в поддержке Украины – помочь государству защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Он отметил, что Путин ошибся, когда подумал, что решительность США и Европы ослабнет.

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