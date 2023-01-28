Следующие — F-16: эксперт объяснила, насколько тяжело Украине будет получить истребители

Алена Гетьманчук предполагает, что сегодня, вполне возможно, появятся военные эксперты, которые будут как-то усиливать позицию Белого дома, рассказывая, что самолеты F-16 — это не то, что сейчас нужно Украине.

Украине может быть непросто получить истребители F-16, поскольку со стороны Белого дома ощущается нехватка доверия к украинской военной экспертизе, к экспертизе военного руководства нашей страны.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

"То, чего я боюсь, и оно может произойти, это то, что наши партнеры будут нам доказывать, что истребители нам действительно не нужны, что они не играют ключевой роли. И уже были такие сигналы. Мы помним историю, когда наши польские партнеры готовы были передать свои МиГи в обмен на американские самолеты, и тогда подключились некоторые генералы, близкие к Белому дому, которые объясняли, что на самом деле Украине самолеты не нужны», — отметила она.

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Гетьманчук предполагает, что сегодня, вполне возможно, тоже появятся военные эксперты, которые каким-то образом будут усиливать позицию Белого дома, рассказывая, что самолеты F-16 — это не то, что нужно Украине.

"И сегодня позиция американского правительства по поставке оружия сводится к тому, что они нам дают то, что действительно нужно, с их точки зрения, во время именно этой фазы войны, а не то, что хочет Украина. И здесь, собственно, ощущается нехватка доверия к нашей военной экспертизе, к военной экспертизе нашего военного руководства, и очень надеюсь, что этот подход все же изменится, тем более что мы уже неоднократно демонстрировали, что те запросы, которые мы делали, которые удовлетворялись американской стороной, вооружение, которое мы получали, как результат тех запросов, оно действительно имело серьезный эффект на поле боя и, действительно, приводило к нашим победам и деоккупации наших территорий, освобождению наших земель и освобождению наших людей, которые там живут", — подчеркнула она.

Кроме того, Алена Гетьманчук отметила еще один важный момент. Она убеждена, что украинских военных нужно уже сейчас учить управлять истребителями F-16.

"Тут как и с танками: до того, как должно быть обнародовано политическое решение, то, конечно, важно уже начинать обучать. И, например, американские законодатели, Конгресс, забивали определенную сумму средств для обучения наших пилотов на F-16 в бюджет". То есть уже нужно было бы это продумывать и учить… Так же, как и учить на Leopard-2 нужно было намного раньше, но все почему-то ждут политического решения, чтобы вообще разблокировать этот вопрос, и тогда уже учить. А это все замедляет, естественно, процесс", — подытожила она.

Напомним, 20 января глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра сообщил, что правительство рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если об этом попросит украинское правительство.

После этого советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что вопрос по F-16 разблокирован. По его словам, США не будут возражать против предоставления Украине этих истребителей со стороны Нидерландов, но еще рано говорить, когда и сколько современных самолетов будет передано.