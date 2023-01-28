Rolls-Royce изготовил сверхмощные генераторы для украинских больниц.

Каждый из генераторов может обеспечить автономную работу заведения.
Rolls-Royce Power Systems вместе с PerinGenerators Group изготовили сверхмощные генераторы для украинских больниц.
Об этом сообщили в Минздраве.
Генераторы передали в КНП Вышгородская центральная районная больница и КНП Николаевская областная клиническая больница.
Добавим, что освобождение Киевщины положило конец вандализму российских кафиров.
Сразу там заработали украинские специалисты, избавляясь от сокрушительных следов "русского мира" и их старания уже заметны. Разбитые объекты снова работают и приобретают рабочее состояние.
Ранее сообщалось, что больницы на колесах едут к защитникам на юг в ВСУ.
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