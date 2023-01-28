Rolls-Royce виготовив надпотужні генератори для українських лікарень

Кожен з генераторів може забезпечити автономну роботу закладу.
Rolls-Royce Power Systems разом з PerinGenerators Group виготовили надпотужні генератори для українських лікарень.
Про це повідомили у МОЗ.
Генератори передали в КНП "Вишгородська центральна районна лікарня" та КНП "Миколаївська обласна клінічна лікарня".
Додамо, що звільнення Київщини поклало край вандалізму російськи окупантів.
Одразу там запрацювали українські фахівці, позбуваючись нищівних слідів "руського міра" і їхні старання вже помітні. Розтрощені об’єкти знову працюють і набувають робочого стану.
Раніше повідомлялося, що лікарні на колесах їдуть до захисників на південь до ЗСУ.
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