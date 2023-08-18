Топ-5 продуктов для здоровой кожи

Иметь чистую кожу – это не просто физическое желание, это абсолютная необходимость, чтобы сохранить ее здоровой с возрастом. Правильное питание является важным моментом для достижения этой цели.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала NDTV Food, чтобы узнать, какая пища вредит вашей коже и какие продукты следует выбирать для поддержания ее здоровья.

5 продуктов, отрицательно влияющих на кожу

1.Молочные продукты

Молочные продукты, такие как молоко, творог и сливочное масло являются частью нашего ежедневного рациона и рекомендуются для увеличения потребления кальция. Однако они могут быть не очень полезны для нашей кожи, поскольку некоторые исследования показывают, что чрезмерное потребление молочных продуктов может повысить уровень инсулина, что делает нас более склонными к появлению акне.

2. Жареные продукты

Если вы хотите иметь здоровую и сверкающую кожу, вы должны держаться подальше от всех видов жареной пищи. Поскольку оно готовится с использованием избыточного количества масла, это может вызвать воспаление и способствовать выработке избыточного количества жира.

3. Сладости

Сахар никогда не приносил пользы нашему организму, и не удивительно, что он также приводит к проблемам с кожей. Как и молочные продукты, сахар приводит к быстрому повышению уровня инсулина, что может вызвать множество проблем с кожей. Попрощайтесь с мороженым, пирожными и шоколадом для чистой кожи.

4. Хлеб

Еще один главный виновник всех наших проблем с кожей – это хлеб. Будучи продуктом с высоким содержанием гликемии, он может причинить вред вашей коже. Сведите его потребление к минимуму, чтобы ваша кожа выглядела здоровой и сияющей.

5. Кофеин

Кофеин также может сильно повлиять на внешний вид кожи. Хотя он не обязательно вызывает акне или другие проблемы с кожей, чрезмерное его потребление может усугубить ситуацию.

5 лучших продуктов для кожи

1. Цитрусовые

Цитрусовые – прекрасное дополнение к вашему рациону по уходу за кожей. Они богаты витамином С и помогают в выработке коллагена. Лимон, грейпфрут, апельсин и т.п. – отличные варианты.

2. Грецкие орехи

Съесть горсть грецких орехов каждый день – отличный способ достичь здоровой кожи. Они помогают естественным образом осветлить кожу благодаря наличию витамина Е. Следовательно, нет необходимости тратить деньги на дорогие кремы.

3. Листовая зелень

Вас смущает мысль о том, что в следующем приёме пищи будут зеленые, листовые овощи? Что ж, возможно, пора пересмотреть свое решение. Будучи богатым источником антиоксидантов, они помогают выводить свободные радикалы из кожи, придавая ей природное сияние.

4. Зеленый чай

Если вы относитесь к тем, кто просто не может обойтись без чая, подумайте о переходе на зеленый чай. Отсутствие кофеина делает его более здравым выбором, чем обычный чай. Зеленый чай является отличным источником витамина Е, который помогает питать кожу.

5. Семена льна

Семена льна также являются отличным дополнением к диете по уходу за кожей. Оно богато антиоксидантами и способствует выработке коллагена. Добавляйте его в салаты и полосы, чтобы увидеть его отличное влияние на кожу.

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