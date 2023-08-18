Топ-5 продуктів для здорової шкіри

Мати чисту шкіру — це не просто фізичне бажання, це абсолютна необхідність, щоб зберегти її здоровою з віком. Правильне харчування є важливим моментом на шляху до досягнення цієї мети.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу NDTV Food, аби дізнатися, яка їжа шкодить вашій шкірі і які продукти варто обирати для підтримання її здоров’я.

5 продуктів, які негативно впливають на шкіру

1.Молочні продукти

Молочні продукти, такі як молоко, сир і вершкове масло, є частиною нашого щоденного раціону і рекомендуються для збільшення споживання кальцію. Однак вони можуть бути не дуже корисними для нашої шкіри, оскільки деякі дослідження показують, що надмірне споживання молочних продуктів може підвищити рівень інсуліну, що робить нас більш схильними до появи акне.

2. Смажені продукти

Якщо ви хочете мати здорову і сяючу шкіру, ви повинні триматися подалі від усіх видів смаженої їжі. Оскільки вона готується з використанням надмірної кількості олії, це може викликати запалення і сприяти виробленню надмірної кількості жиру.

3. Солодощі

Цукор ніколи не приносив користі нашому організму, і не дивно, що він також призводить до проблем зі шкірою. Як і молочні продукти, цукор призводить до швидкого підвищення рівня інсуліну, що може спричинити безліч проблем зі шкірою. Попрощайтеся з морозивом, тістечками та шоколадом заради чистої шкіри.

4. Хліб

Ще один головний винуватець усіх наших проблем зі шкірою — це хліб. Будучи продуктом з високим вмістом глікемії, він може завдати шкоди вашій шкірі. Зведіть його споживання до мінімуму, щоб ваша шкіра виглядала здоровою і сяючою.

5. Кофеїн

Кофеїн також може сильно вплинути на зовнішній вигляд вашої шкіри. Хоча він не обов'язково викликає акне або інші проблеми зі шкірою, надмірне його споживання може погіршити ситуацію.

5 найкращих продуктів для шкіри

1. Цитрусові

Цитрусові — чудове доповнення до вашого раціону для догляду за шкірою. Вони багаті на вітамін С і допомагають у виробленні колагену. Лимон, грейпфрут, апельсин тощо — чудові варіанти.

2. Волоські горіхи

З'їсти жменю волоських горіхів щодня — чудовий спосіб досягти здорової шкіри. Вони допомагають природним чином освітлити шкіру завдяки наявності вітаміну Е. Отже, немає необхідності витрачати гроші на дорогі креми.

3. Листова зелень

Вас бентежить думка про те, що в наступному прийомі їжі будуть зелені, листові овочі? Що ж, можливо, настав час переглянути своє рішення. Будучи багатим джерелом антиоксидантів, вони допомагають виводити вільні радикали зі шкіри, надаючи їй природне сяйво.

4. Зелений чай

Якщо ви належите до тих, хто просто не може обійтися без чаю, подумайте про перехід на зелений чай. Відсутність кофеїну робить його більш здоровим вибором, ніж звичайний чай. Зелений чай є чудовим джерелом вітаміну Е, який допомагає живити шкіру.

5. Насіння льону

Насіння льону також є чудовим доповненням до дієти по догляду за шкірою. Воно багате на антиоксиданти і сприяє виробленню колагену. Додавайте його у салати та смузі, щоб побачити його чудовий вплив на шкіру.

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