В Украине отменят карантин из-за COVID-19

В Министерстве здравоохранения Украины рассматривается возможность отмены карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19.

Об этом заявил во время встречи с журналистами глава Минздрава Виктор Ляшко.

Он сообщил, что власти уже начали пересматривать постановление Кабмина, согласно которому в Украине формально все еще действуют правила карантина. И в скором времени начнется подготовка к отмене этого постановления, поскольку оно влечет как противоэпидемические ограничения, так и другие действия, связанные с субъектами хозяйствования во время карантина. Но мгновенно отменить ее нельзя из-за экономических факторов.

По словам Ляшко, сейчас рассматривается отмена карантина. Однако к этому нужно подготовиться.

"Сейчас мы оценим состояние готовности отмены всех карантинных ограничений. Поэтому мы сейчас проводим внутренний аудит и потенциально готовимся к тому, чтобы выйти с официальной позицией и сказать, что карантин будет отменен из такого числа", – уточнил министр.

Напомним, что 5 мая ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19. В то же время, там заявили, что опасность от COVID-19 еще не исчезла, поэтому правила безопасности все еще актуальны.

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