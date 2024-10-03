24-річна дівчина померла після популярних косметичних процедур: що сталось

У Бразилії поліція розслідує справу пластичного хірурга, чия 24-річна пацієнтка померла після того, як їй зробили шість різних процедур під час восьмигодинної операції.

Про це пише mirror.co.uk

Вівіан Ліра Монте записалася на одноденну операцію, знайшовши хірурга в інтернеті в місті Собрал, що в штаті Сеара. Лише за один хірургічний сеанс 31 серпня їй зменшили груди і зробили ліпосакцію живота, рук, спини і підборіддя. Потім їй закачали жир після ліпосакції в задню частину тіла, щоб зробити сідниці більш пружними. Однак, на жаль, вона померла від серцевої недостатності 26 вересня після 22 днів у реанімації, борючись з масивною інфекцією в животі.

Члени сім'ї кажуть, що дівчину виписали з лікарні всього через 15 годин після операції і майже відразу стались медичні ускладнення. А тому Вівіан доправили у міське відділення невідкладної медичної допомоги. Стурбовані медики негайно перевели її до більшої лікарні, де її помістили до відділення інтенсивної терапії.

Медики лікували її від тромбоемболії легеневої артерії, але не змогли контролювати масивну інфекцію в її животі, кажуть її рідні. Її чоловік Ренан Сантьяго розповів, що його дружина дуже страждала та повільно помирала.

Сантьяго звинувачує хірурга, який проводив операцію, який, за його словами, заманив Вівіан, щоб отримати більше, пропонуючи знижки при оптовій купівлі. Він розповів місцевим ЗМІ: "Вона пішла до хірурга, щоб зробити маммопластику і ліпосакцію живота. Але він переконав її зробити й інші речі, сказавши, що їй потрібно зробити ліпосакцію на руках і спині. Їй навіть безкоштовно зробили ліпосакцію підборіддя, і вона була дуже схвильована".

Операція жінки у перерахунок на гривні коштувала майже 2 млн 300 тис. грн.

Нагадаємо, мати п'ятьох дітей померла після популярної косметичної процедури.

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