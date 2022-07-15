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Агресорка Росія подовжила заборону на польоти поблизу кордонів України

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Агресорка Росія подовжила заборону на польоти поблизу кордонів України

Фото: Associated Press

Держава-терористка Росія продовжила заборону на польоти поблизу кордонів України

У Росії вирішили подовжити заборону на польоти над південними регіонами щонайменше до неділі, 24 липня. Повітряний простір РФ на півдні закрили для цивільної авіації одночасно з початком війни від 24 лютого.

Про це повідомляється на сайті 15 липня Росавіації.

Тимчасове обмеження на польоти діятиме в аеропортах Анапи, Білгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростов-на-Дону, анексованого Сімферополя та Еліста.

Як повідомлялося, Канада від 14 липня розширила перелік антиросійських санкцій. Уряд заборонив своїм компаніям співпрацювати з країною-агресором у сфері нафтової, газової, хімічної та обробної промисловості. Аналогічна заборона поширюється також на виробництво комп'ютерної, електронної продукції, електрообладнання та трубопроводів.

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