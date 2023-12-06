Акула вбила жінку наступного дня після її весілля

На Багамах акула вбила жінку під час медового місяця з коханим. Пара одружилася за день до трагедії.

Про це пише The Telegraph.

44-річна американка займалася серфінгом зі своїм чоловіком на острові Нью-Провіденс, коли стався напад. Оператор гідроцикла, що перебував на пляжі, бачив, як акула довжиною близько 4 метрів потягла дошку під воду.

"Коли я побачив, що на дошці стоїть лише чоловік, я сказав про себе, що вона, мабуть, упала. Тоді було чутно його слабкі крики про допомогу", - розповів він місцевій газеті Nassau Guardian. "Це було безумство, бо я бачив, як вони відпливали від берега. Вони сміялися і розмовляли. Вони лише вчора побралися".

Рятувальник вирушив на човні, щоб забрати жертву та її чоловіка. За словами очевидців, на дошці для серфінгу була кров, а акула плавала довкола неї.

"Постраждалій провели серцево-легеневу реанімацію, проте вона отримала серйозні травми правої сторони тіла, зокрема стегна, а також верхньої кінцівки", - сказала сержантка Дезіре Фергюсон з Королівської поліції Багамських островів.

Нагадаємо, чоловік зберігав тіло друга в морозилці, бо "тужив" через його смерть. Стало відомо, як його покарали.

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