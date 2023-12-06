Акула убила женщину на следующий день после ее свадьбы

На Багамах акула убила женщину во время медового месяца с любимым. Пара поженилась за день до трагедии.

Об этом пишет The Telegraph.

44-летняя американка занималась серфингом со своим мужем на острове Нью-Провиденс, когда произошло нападение. Находившийся на пляже оператор гидроцикла видел, как акула длиной около 4 метров потащила доску под воду.

"Когда я увидел, что на доске стоит только мужчина, я сказал о себе, что она, по-видимому, упала. Тогда были слышны его слабые крики о помощи", — рассказал он местной газете Nassau Guardian. "Это было безумие, потому что я видел, как они отплывали от берега. Они смеялись и разговаривали. Они только вчера поженились".

Спасатель отправился на лодке, чтобы забрать жертву и ее мужа. По словам очевидцев, на доске для серфинга была кровь, а акула плавала вокруг нее.

"Пострадавшей провели сердечно-легочную реанимацию, однако она получила серьезные травмы правой стороны тела, в том числе бедра, а также верхней конечности", — сказала сержантка Дезире Фергюсон из Королевской полиции Багамских островов.

Напомним, мужчина хранил тело друга в морозилке, потому что "тосковал" из-за его смерти. Стало известно, как его наказали.

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