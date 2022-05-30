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Anonymous зламали низку білоруських урядових сайтів: до чого тут Україна

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Anonymous зламали низку білоруських урядових сайтів: до чого тут Україна

Фото: pixabay.com

Міжнародна група хакерів Anonymous поклала низку державних сайтів Білорусі через причетність РБ до повномасштабного вторгнення РФ до України.

Після цього урядові портали перестали працювати. Кібератаку здійснили у ніч проти 30 травня, а тому станом на вечір більшість із сайтів уже відновили роботу.

Про це повідомляє Anonymous у Twitter.

Зокрема, серед сайтів, які зазнали кібератаки:

  • Міністерство освіти
  • Національний центр правової інформації
  • Міністерство зв’язку
  • Міністерство юстиції
  • Міністерство економіки
  • МВС
  • Митний комітет
  • Держком

Нагадаємо, раніше хакери з Anonymous зламали російський відеохостинг Ruтube та заявили, що він зник назавжди.

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