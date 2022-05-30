Anonymous зламали низку білоруських урядових сайтів: до чого тут Україна

Міжнародна група хакерів Anonymous поклала низку державних сайтів Білорусі через причетність РБ до повномасштабного вторгнення РФ до України.
Після цього урядові портали перестали працювати. Кібератаку здійснили у ніч проти 30 травня, а тому станом на вечір більшість із сайтів уже відновили роботу.
Про це повідомляє Anonymous у Twitter.
Зокрема, серед сайтів, які зазнали кібератаки:
- Міністерство освіти
- Національний центр правової інформації
- Міністерство зв’язку
- Міністерство юстиції
- Міністерство економіки
- МВС
- Митний комітет
- Держком
Нагадаємо, раніше хакери з Anonymous зламали російський відеохостинг Ruтube та заявили, що він зник назавжди.
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