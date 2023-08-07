Атак по Україні буде більше: Путін доручив робити більше ударних дронів-камікадзе

На думку Путіна, ці безпілотники показали високу ефективність у війні в Україні.

Президент-диктатор Росії Володимир Путін доручив "Ростеху" наростити виробництво безпілотників "Куб" і "Ланцет" - малорозмірних боєприпасів, які атакують ціль шляхом самопідриву.

Про це він заявив на зустрічі з головою "Ростеху" Сергієм Чемезовим, пише російська служба BBC News.

"Мені виробники обіцяли, що вони збільшать кількість виробництва. Вони справляються з цією обіцянкою, але треба ще збільшити", — заявив Путін.

На думку Путіна, ці безпілотники показали високу ефективність у війні в Україні, яку ведуть його терористи.

"Удар потужний, будь-яка техніка, зокрема іноземного виробництва, не просто горить, а вибухає, і боєкомплекти", - впевнений він.

Що відомо про російські дрони Ланцет та Куб

"Ланцет" та "Куб" - це дрони, які здатні тривалий час кружляти в повітрі, відстежувати ціль і атакувати, стрімко падаючи на її. Максимальна швидкість дрона-камікадзе останньої модифікації ("Ланцет-3") складає 110 км/год при горизонтальному польоті та 300 км/год при атаці на мету. Дальність дії – 40-50 км. Сам БПЛА важить близько 12 кг, з яких бойова частина – до 5 кг. Він може бути у повітрі близько години.

Виробництвом безпілотників "Ланует" займається компанії ZALA Aero. Це підприємство почало розробляти боєприпаси, що барражують, розраховуючи на експортні поставки. "Ланцет" - не перший їхній продукт, до нього був випущений дрон "Куб", який зараз також використовує російська армія.

Читайте також: