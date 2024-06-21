Атака на аеродром у Єйську: які наслідки ударів (фото)

На аеродромі зафіксовані кілька вогнищ пожежі.

Після нічної атаки на аеродром біля Єйська в Росії зафіксовані кілька вогнищ пожежі.

Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер".

За інформацією моніторингової групи пабліка з посиланням на дані супутникових фото, на аеродромі біля Єйська зафіксовані кілька вогнищ пожежі.

Пожежі помічені у районі будівель біля східного кінця злітно-посадкової смуги. Ці будівлі явно належать до аеродрому, але їхнє призначення невідоме.

Знімок після атаки на аеродром біля Єйська / Фото: "Крымский ветер"

Місце пожежі після атаки на аеродром біля Єйська / Фото: "Крымский ветер"

Нагадаємо, в ніч проти 21 червня дрони атакували одразу три райони у Краснодарському краї РФ: Темрюкський, Єйський та Сіверський.

Зокрема, жителі Єйська чули вибухи, після яких спалахнула пожежа на військовому аеродромі.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.