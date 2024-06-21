Атака на аеродром у Єйську: які наслідки ударів (фото)

На аеродромі зафіксовані кілька вогнищ пожежі.
Після нічної атаки на аеродром біля Єйська в Росії зафіксовані кілька вогнищ пожежі.
Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер".
За інформацією моніторингової групи пабліка з посиланням на дані супутникових фото, на аеродромі біля Єйська зафіксовані кілька вогнищ пожежі.
Пожежі помічені у районі будівель біля східного кінця злітно-посадкової смуги. Ці будівлі явно належать до аеродрому, але їхнє призначення невідоме.
Нагадаємо, в ніч проти 21 червня дрони атакували одразу три райони у Краснодарському краї РФ: Темрюкський, Єйський та Сіверський.
Зокрема, жителі Єйська чули вибухи, після яких спалахнула пожежа на військовому аеродромі.
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