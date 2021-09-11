Білоруса відправили в тюрму через анекдот про Лукашенка в соцмережі

Білоруса відправили в тюрму через анекдот про Лукашенка в соцмережі

Обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

У Білорусі чоловіка, який працює сторожем на одному з промислових підприємств, звинуватили в образі президента і відкрили проти нього кримінальне провадження. Справа закінчилася суворим вироком суду — півтора роки позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Про це повідомляє білоруське видання “Наша Ніва”.

Приводом для звинувачення сторожа Михайла Лінтовського в образі Лукашенка (покарання за образу президента передбачене ст. 368 КК РБ, - ТСН) стало відео, яке він опублікував у соцмережі “Однокласники”. Обвинувачений, перебуваючи в нетверезому стані, розповів анекдот про Лукашенка та назвав його “дебілом”.

За словами підсудного, згодом він хотів видалити опубліковане, поки його ніхто не дивився, але пішов на роботу і забув про це. Невдовзі до нього приїхали співробітники міліції і затримали його.

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Міорський районний суд (Вітебська область), розглянувши справу, встановив, що слово, яке використав обвинувачений “має негативну оцінку і ненормативну форму”, завдає шкоди честі та гідності, спрямована на підрив авторитету, формування негативного стереотипу і негативного образу Лукашенка.

За публічну образу невизнаного білоруського президента сторожу призначили суворе покарання - 1 рік і 6 місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму. Обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

Нагадаємо, раніше суд у Мінську відправив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака на 11 і 10 років до колонії.

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