Британія передасть Україні нову військову допомогу на $286 млн: що туди увійде

Окрім того, Велика Британія запропонує Україні більше військових навчань.

Велика Британія передасть Україні військове обладнання на суму 225 млн фунтів стерлінгів (286 млн дол.). Зокрема, йдеться про дрони, засоби ППО та РЕБи.

Про це повідомляє Reuters.

Із суми 225 млн фунтів стерлінгів на допомогу Україні 92 млн будуть спрямовані на обладнання для посилення Військово-морських сил країни, включно з малими катерами, розвідувальними дронами, надводними безекіпажними суднами, безпілотниками та протимінними дронами.

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Ще 68 млн фунтів стерлінгів Британія спрямує на засоби ППО, включаючно з радарами, наземним обладнанням для приманки і системами радіоелектронної боротьби з безпілотниками.

26 млн будуть скеровані на надання підтримки та запасних частин для систем, які були передані Україні раніше.

39 млн Британія виділяє на понад 1000 систем радіоелектронної боротьби для протидії безпілотникам, а також на закупівлю респіраторів та обладнання для посилення захисних можливостей ЗСУ.

Окрім того, Британія запропонує Україні більше військових навчань.

"Відважний народ України продовжує кидати виклик усім очікуванням своїм незламним духом. Але вони не можуть пройти через це поодинці – саме тому Велика Британія посилить своє міжнародне лідерство щодо України протягом 2025 року", – заявив британський міністр оборони Джон Гілі.

Нагадаємо, напередодні Австралія оголосила про нові пакети військової та фінансової допомоги для України.

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