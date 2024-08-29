"Це для нас виклик": посол Мельник заявив про спільний "мирний план" Бразилії й КНР щодо війни в Україні

Країни не попереджали про підготовку документу навіть українського посла в Бразилії.
Бразилія й Китай представлять спільний "мирний план" щодо завершення війни в Україні, про підготовку якого не попереджали Україну.
Про це сказав посол України у Бразилії Андрій Мельник в інтерв'ю "Українській правді".
"Бразильці із нами цією ідеєю не ділилися. І це для нас виклик – відсутність довіри, коли ти йдеш до дипломатичного радника, чудово спілкуєшся, запитуєш про плани, яка буде позиція на Саміті миру, але лише потім бачиш, що насправді вони готують альтернативний підхід", – розповів він.
За словами Мельника такий спільний план щодо завершення війни в Україні вигідний як КНР, так і Бразилії, адже, якщо ініціатива надійде лише з боку КНР, документ не отримає підтримки з боку західних країн. У Пекіні, на думку дипломата, це розуміють.
Водночас Бразилія прагне використовувати співпрацю з Китаєм, щоб здобути статус одного зі світових лідерів.
Китай і Бразилія підтримують проведення мирної конференції щодо політичного врегулювання "кризи в Україні".
Тим часом Китай закликав більше країн підтримати його мирний план для України після серії дипломатичних переговорів з Індонезією, Бразилією та Південною Африкою. В КНР заявили, що ці три країни є представниками Глобального Півдня та "важливими силами у просуванні миру в світі".
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