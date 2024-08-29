Макрон зробив нову заяву з приводу затримання Дурова

Французький президент запевнив, що не знав про приїзд засновника Telegram до Парижа.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не планував зустрічатися із засновником Telegram Павлом Дуровим, якого затримали 24 серпня в паризькому аеропорту Ле-Бурже.

Про це він говорив під час свого виступу перед журналістами у столиці Сербії Бєлграді, передає France24.

“Я зовсім не був в курсі про приїзд Дурова до Франції. І це абсолютно нормально і природно, тому що я не маю бути в курсі переміщень громадян Франції та інших громадян. Це неправда, що я запрошував його того вечора, це зовсім не правда. Я не збирався зустрічатися з паном Дуровим ні наприкінці минулого тижня, ані у наступні днів. Я не знав, що він збирався приїхати до Франції”, - сказав французький президент.

За словами Макрона, затримання Дурова немає жодних політичних мотивів, оскільки у Франції захищають свободу слова, поважають інновації та підприємців. Він назвав цей епізод незалежною дією французької юстиції.

Водночас Макрон повністю взяв на себе відповідальність за ухвалене у 2018 році рішення надати Павлу Дурову французьке громадянство, пояснивши це “стратегією, спрямованою на те, щоб дозволити це жінкам та чоловікам, які є артистами, спортсменами, підприємцями, які готові вивчати французьку мову та розвивати багатство інновацій” у Франції.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що 2018 року президент Франції Еммануель Макрон мав ланч із засновником Telegram Павлом Дуровим, під час якого пропонував йому перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа.

Нагадаємо, за рішенням суду засновнику Telegram Павлу Дурову заборонили залишати Францію, його звинуватили у низці злочинів і призначили заставу у розмірі п'яти млн євро.

Дурова відпустили під заставу в 5 мільйонів євро

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