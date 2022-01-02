Чоловік з Південної Кореї втік до КНДР: його доля невідома

Чоловік з Південної Кореї втік до КНДР: його доля невідома

Перебіжчика затримали військові.

Чоловік з Південної Кореї перетнув сухопутний кордон з Північною Кореєю, попри багатогодинні спроби південнокорейських військових затримати його.

Про це повідомила агенція Yonhap.

"Ми розпочали операцію з упіймання людини в демілітаризованій зоні. Але через різні географічні умови, зокрема гірський рельєф, ми не змогли цього зробити", — розповів представник Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS).

Вранці, 2 січня, південнокорейські військові поінформували КНДР про перебіжчика через міжкорейську лінію зв'язку. Про долю чоловіка наразі нічого не відомо.

Нагадаємо, від липня 2020 року у КНДР діє наказ, згідно з яким військові мають право стріляти на ураження у кожного, хто наближається до кордонів країни. До цього кроку влада Північної Кореї вдалася, аби запобігти проникненню коронавірусу на свою територію.

Варто зазначити, що випадки втечі з Південної Кореї до КНДР є рідкісними. Натомість понад 30 тисяч жителів Північної Кореї втекли на Південь починаючи від 1953 року.

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Нагадаємо, із КНДР до Південної Кореї втік дипломат з родиною.

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