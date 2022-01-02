Місячний календар на січень: коли повня та молодик

У січні 2022 року повня зійде фактично посередині місяця.

Місяць - це природний супутник Землі, її постійний найближчий сусід. Люди здавна вірили у силу Місяця і вигадували різноманітні міфи та легенди про його силу. Тому пропонуємо вашій увазі місячний календар на січень 2022 року року з зазначенням фаз.

Місяць: астрономія

Місяць - це скелясте кулясте тіло без атмосфери та життя.

Місяць постійно звернений до Землі однією і тією самою стороною. Щоправда, вона трохи змінюється, тому із Землі іноді можна бачити додаткові ділянки поверхні Місяця; в результаті спостерігають майже три п'яті місячного глобусу.

Місяць: астрологія

Місяць в астрології має велике значення. Емоції та почуття – ось за що відповідає цей небесний покровитель. З погляду астрології, Місяць "відповідає" за те, як людина реагує на навколишній світ. Він має сильну жіночу енергію і може показувати стосунки з жіночою статтю або з людиною, яка уособлює для нас фігуру матері, почуття приналежності та підтримку родини.

Місяць: езотерика та міфологія

Триєдина богиня — згідно з міфолого-поетичним трактатом англійського письменника Роберта Грейвса "Біла богиня", велике жіноче божество, яке в язичницькі часи шанувалося всіма народами Європи і було пов'язане саме з Місяцем. Ця ідея була з ентузіазмом прийнята неоязичницькими спільнотами; зокрема, образ Триєдиної Богині став (поряд з Рогатим богом) центральним у неоязичницькій релігії під назвою Вікка. Триєдина богиня шанується у формах діви», матері та старої пані які відповідають трьом стадіям жіночого життя і трьом фазам Місяця: молодику, повні та старого Місяця.

Фази Місяця: які бувають

Вважається, що чотирма основними фазами Місяця є молодик, перша чверть, повний місяць і третя чверть (також звана останньої). Проте цікаво, що незахідних культурах може використовуватися інша кількість місячних фаз; наприклад, в традиційній гавайській культурі налічується загалом тридцять фаз (по одній на день - ред.).

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Молодик — фаза, коли Місяць перебуває між Землею і Сонцем. У цей час він невидимий для земного спостерігача.

— фаза, коли Місяць перебуває між Землею і Сонцем. У цей час він невидимий для земного спостерігача. Повня — фаза, коли Місяць перебуває в протилежній точці орбіти, і його освітлена Сонцем півкуля видима земному спостерігачеві повністю.

— фаза, коли Місяць перебуває в протилежній точці орбіти, і його освітлена Сонцем півкуля видима земному спостерігачеві повністю. Проміжні фази — положення Місяця між молодиком і повнею, коли земний спостерігач бачить більшу або меншу частину освітленої півкулі, їх називають чвертями.

Фази Місяця на січень 2022: деталі

Спадний Місяць, — від 1 до 2 січня 2022 року.

Молодик — 2 січня 2022 року.

Зростальний Місяць — від 3 до 17 грудня 2022 року.

Повня — 18 січня 2022 року.

Спадний Місяць, — від 19 до 31 січня 2022 року.

Фази Місяця: що варто зробити

Наприклад, для обрізання зв'язків із колишніми коханими та вигнання несправедливого ставлення до себе підходить фаза спадного Місяця. Позбавтеся у цю фазу від небажаних негативних емоцій, які заважають вам жити тим життям, на яке ви заслуговуєте. Основне, що можна зробити на спадний Місяць - це очиститися, покінчити з тим, хто зжив себе. Вантаж минулого і печалі можна «віддати» місяцю, що спадає. У фазі молодика необхідно проводити практики, щоб покращити емоційний стан, медитації, слухати релаксову музику, читати мантри. Добре обкурювати приміщення заспокійливими пахощами, такими як: лаванда, бузок, а для підняття настрою - пахощами апельсина. Молодик - це початок нового місячного місяця, символічне "зачаття" циклу. Це день дуже важливий не тільки для астрологів, а й для всіх людей, які знають, що справи та проєкти, заплановані у молодик, мають великі шанси стати успішними. У період зростального Місяця бажано робити ритуали, які пов'язані з захистом, проводити очищення, заряджати амулети. Також проводять ритуали на прибування грошей, здоров'я, удачі, щастя, кохання та достатку. Чим ближче до повні, тим більше вплив Місяця, тим серйозніше езотерики радять працювати над своїми мріями. Повня вважається найнезвичайнішою, загадковою і найпотужнішою за своєю енергетикою. Ось чому астрологи рекомендують проводити різні обряди та ритуали саме у період повні. Адже в цьому випадку ймовірність того, що ритуал спрацює, багаторазово зростає.

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