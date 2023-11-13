Данія подовжить дозвіл на проживання українців – відомо термін

Уряд Данії подовжить дозвіл на проживання в країні українським біженцям.

Міністерство імміграції та інтеграції Данії вирішило подовжити дозволи на проживання українців в країні до 17 березня 2025 року.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

До березня наступного року відомство планує перевірити справи українців, які отримали дозволи на проживання. Якщо вони й надалі відповідатимуть умовам тимчасового захисту, то їх продовжать автоматично. Відповідну картку надішлють поштою.

Зазначається, що українцям не потрібно буде повторно надавати свої біометричні дані: фотокартку та відбитки пальців.

Докладніше про подовження дозволу на проживання за спеціальним законом у Данії можна дізнатися за посиланням.

У березні 2022 року Уряд Данії ухвалив Закон "Про посвідку на тимчасове проживання осіб, переміщених з України". Він дає змогу українським шукачам притулку легалізувати своє перебування в країні й отримати низку соціальних прав.

Нагадаємо, низка країн ЄС змінює правила перебування для біженців із України – перелік.

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