Дания продлит разрешение на проживание украинцев – известен срок

Правительство Дании продлит разрешение на проживание в стране украинским беженцам.

Министерство иммиграции и интеграции Дании решило продлить виды на жительство украинцев в стране до 17 марта 2025 года.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

До марта следующего года ведомство планирует проверить дела украинцев, получивших вид на жительство. Если они и дальше будут соответствовать условиям временной защиты, то их продолжат автоматически. Соответствующую карту отправят по почте.

Украинцам не нужно будет повторно предоставлять свои биометрические данные: фотографию и отпечатки пальцев.

Подробнее о продлении вида на жительство по специальному закону в Дании можно узнать по ссылке.

В марте 2022 года Правительство Дании приняло Закон "Об удостоверении на временное проживание лиц, перемещенных из Украины". Он позволяет украинским искателям убежища легализовать свое пребывание в стране и получить ряд социальных прав.

Напомним, ряд стран ЕС меняет правила пребывания для беженцев из Украины – список.

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