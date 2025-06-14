Дітям до 15 років заборонять керувати електросамокатами

Електросамокат / © pixabay.com

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У Фінляндії від 17 червня набуває чинності новий закон про мікромобільність, який посилює правила використання електросамокатів та іншого легкого електротранспорту.

Про це пише Yle.

Відтепер за керування електросамокатом дітьми віком до 15 років відповідатимуть їхні батьки. Якщо поліція зупинить підлітка, який не досяг цього віку, за порушення правил дорожнього руху штраф отримає один із батьків. Сума штрафу зросте до 60 євро.

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Закон стосується як власних електросамокатів, так і орендованих. Для всіх засобів, здатних розганятися більше ніж до 15 км/год, діє вікове обмеження — не молодше 15 років.

Також документ вводить покарання за їзду у стані сп’яніння. Якщо у водія електросамоката виявлять алкоголь (0,5 проміле і більше) або наркотики, йому загрожує штраф у розмірі 200 євро. У випадку, коли така їзда створює загрозу для інших, можливе притягнення до кримінальної відповідальності. Відмова проходити алкотест тепер вважатиметься непокорою поліції.

Зміни торкнуться й сервісів оренди. Надалі компанії з прокату електросамокатів зможуть працювати лише за ліцензією. Муніципалітети отримують більше повноважень — вони зможуть встановлювати правила паркування, зони пересування та обмеження швидкості.

Окремо в законі зафіксовано рекомендацію використовувати шолом під час поїздок на електросамокатах, як це давно передбачено для велосипедистів. Законодавці сподіваються, що це підвищить рівень безпеки на дорогах.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чи можуть оштрафувати за нетверезу їзду на електросамокаті.