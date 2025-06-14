Детям до 15 лет запретят управлять электросамокатами

Электросамокат / © pixabay.com

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В Финляндии 17 июня вступает в силу новый закон о микромобильности, который ужесточает правила использования электросамокатов и другого легкого электротранспорта.

Об этом пишет Yle

Отныне за управление электросамокатом детьми в возрасте до 15 лет будут отвечать их родители. Если полиция остановит подростка, не достигшего этого возраста, за нарушение правил дорожного движения штраф получит один из родителей. Сумма штрафа возрастет до 60 евро.

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Закон касается как собственных электросамокатов, так и арендованных. Для всех средств, способных разгоняться более чем до 15 км/ч, действует возрастное ограничение — не младше 15 лет.

Также документ вводит наказание за езду в состоянии опьянения. Если у водителя электросамоката обнаружат алкоголь (0,5 промилле и более) или наркотики, ему грозит штраф в размере 200 евро. В случае, когда такая езда создает угрозу для других, возможно привлечение к уголовной ответственности. Отказ проходить алкотест теперь будет считаться неповиновением полиции.

Изменения коснутся и сервисов аренды. В дальнейшем компании по прокату электросамокатов смогут работать только по лицензии. Муниципалитеты получают больше полномочий — они смогут устанавливать правила парковки, зоны передвижения и ограничения скорости.

Отдельно в законе зафиксирована рекомендация использовать шлем во время поездок на электросамокатах, как это давно предусмотрено для велосипедистов. Законодатели надеются, что это повысит уровень безопасности на дорогах.

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Напомним, ранее мы писали о том, что могут ли оштрафовать за нетрезвую езду на электросамокате.