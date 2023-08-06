До Землі наблизився небезпечний астероїд: чи існує загроза для планети

У неділю, 6 серпня, досить близько від Землі на величезній швидкості пролітає астероїд 2023 OQ розміром 137 метрів.

Про це повідомили у Лабораторії реактивного руху Національного управління США з аеронавтики і дослідження космосу (NASA).

За інформацією фахівців, які проводять спостереження за потенційно небезпечними об’єктами, цей астероїд на відстані у 3,8 мільйона кілометрів від Землі зі швидкістю 76 752 км/год.

Варто відзначити, що "потенційно небезпечним об'єктом" у NASA вважають астероїди, які підлітають до Землі на відстань ближче 7,4 млн км, і їхні розміри при цьому перевищують 150 м.

Астероїд 2023 OQ відповідає одному із визначених параметрів “небезпечного об’єкта” і лише за розміром трохи "не дотягує" для того, щоб становити серйозну загрозу.

За даними NASA, навколо Землі перебуває близько 16 000 астероїдів, з них 1784 вважаються небезпечними.

Нагадаємо, 4 серпня поблизу Землі пролетів астероїд розміром понад 360 метрів, однак його відстань до нашої планети була більшою - 5,35 мільйона кілометрів.

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