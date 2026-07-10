"Добрі" дрони дістали до Таганрога: місто розривають потужні вибухи, прилетіло у портовий термінал (відео)

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У ніч проти 10 липня безпілотники атакували одразу кілька об’єктів паливної інфраструктури в Росії. Пожежі зафіксували на портовому терміналі в Таганрозі Ростовської області.

Про це повідомляють Телеграм-канали.

За повідомленнями місцевих жителів, пожежа виникла в районі порту Таганрога. За попередніми даними, горить портовий термінал ТОВ Курганнефтепродукт (ВАТ Югтранзитсервис), який спеціалізується на перевантаженні нафтопродуктів із залізничного транспорту на морські судна.

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Місцеві жителі повідомляють, що атака на Таганрог тривала протягом усієї ночі. Офіційного підтвердження ураження об’єкта російська влада поки не надавала.

Нагадаємо, 9 липня безпілотники атакували Росію, уразивши об’єкти нафтопереробної промисловості одразу у двох регіонах. Дрони атакували нафтобазу у місті Твер та Михайловську Ставропольського краю РФ.

За інформацією Financial Times, внаслідок українських атак тимчасово виведено з експлуатації від 20% до 40% російських потужностей із переробки нафти.

Дата публікації 07:06, 10.07.26 Кількість переглядів 8 Таганрог у вогні - безпілотники атакували важливий об'єкт - відео

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