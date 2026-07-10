ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
1 хв

"Добрі" дрони дістали до Таганрога: місто розривають потужні вибухи, прилетіло у портовий термінал (відео)

У Таганрозі всю ніч тривала атака безпілотників. Місцева влада мовчить про наслідки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
"Добрі" дрони дістали до Таганрога: місто розривають потужні вибухи, прилетіло у портовий термінал (відео)

© Associated Press

У ніч проти 10 липня безпілотники атакували одразу кілька об’єктів паливної інфраструктури в Росії. Пожежі зафіксували на портовому терміналі в Таганрозі Ростовської області.

Про це повідомляють Телеграм-канали.

За повідомленнями місцевих жителів, пожежа виникла в районі порту Таганрога. За попередніми даними, горить портовий термінал ТОВ Курганнефтепродукт (ВАТ Югтранзитсервис), який спеціалізується на перевантаженні нафтопродуктів із залізничного транспорту на морські судна.

Місцеві жителі повідомляють, що атака на Таганрог тривала протягом усієї ночі. Офіційного підтвердження ураження об’єкта російська влада поки не надавала.

Нагадаємо, 9 липня безпілотники атакували Росію, уразивши об’єкти нафтопереробної промисловості одразу у двох регіонах. Дрони атакували нафтобазу у місті Твер та Михайловську Ставропольського краю РФ.

За інформацією Financial Times, внаслідок українських атак тимчасово виведено з експлуатації від 20% до 40% російських потужностей із переробки нафти.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
208
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie