"Домовилися далі домовлятися": Жданов проаналізував візит Путіна до Білорусі

За словами експерта, хоча Путін все ще не втрачає надії схилити Лукашенка до участі у війні проти України, останній поки не погодився.

Візит очільника Кремля Володимира Путіна до Мінська 19 грудня не виправдав очікувань диктатора.

Військовий експерт Олег Жданов проаналізував зузстріч Путіна з самопроголошеним білоруським президентом Александром Лукашенко.

"Лукашенко навряд чи погодився на наступ білоруських військ на Україну, тож диктатори домовилися далі домовлятися", – зазначив Жданов.

Військовий експерт додав, що навіть американський Інститут вивчення війни зазначає, що Лукашенко наполягав на тому, що Білорусі потрібно захищати західні кордони та захищатися від НАТО – це було його основною риторикою.

"Це свідчить про те, що для інших цілей він не розглядає збройні сили Білорусі, а захист від Заходу та НАТО – навчання вздовж кордонів, як це було всі 9 місяців цієї війни", – сказав Жданов.

Також, на його думку, залучення російських військ з території Білорусі поки під питанням.

Білоруський диктатор, на думку експерта, не підтримав відкрито Путіна, а також про ОДКБ не згадував.

"Натомість випросив (Лукашенко – ред.) багато чого для себе – ОТРК "Іскандер", ракети якого можуть бути носіями ядерної зброї, ЗРК С-400 та навіть якісь важкі літаки, можливо, типу Ту-22 М3", – додав Жданов.

Водночас експерт висловив сумнів щодо того, чи дотримується Путін угоди і передасть усе це Білорусі.

"Звісно, не могло обійтися без якихось обіцянок у відповідь від Лукашенка. Він, скоріш за все, пообіцяв далі шити росіянам форму, ремонтувати техніку та, можливо, передати якісь озброєння та боєприпаси для російської армії. Ось такий даремний візит відбувся. Потовкли воду в ступі і роз'їхалися додому", – вважає Жданов.

На думку експерта, Лукашенко має тверду переговорну позицію.

"Це говорить про те, що, можливо, за його спиною, стоїть Сі Цзіньпін, а також маячать сепаратні переговори із Заходом. Путін же залишився просто біля розбитого корита", – додав Жданов.

Додамо, що стратегія очільника Кремля Путіна із захоплення України виявилася провальною.

Так вважає очільник СБУ. Також він прогнозує два варіанти для Путіна.

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