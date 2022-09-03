"Друг" Путіна Орбан прибуде до Москви на похорон Горбачова

Проросійський політик, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує приїхати на церемонію прощання з першим та останнім президентом СРСР Михайло Горбачовим.

РосЗМІ повідомляють, що церемонія прощання з Горбачовим уже розпочалася у Колонному залі Будинку профспілок у Москві.

Про це інформує AFP та російські засоби масової пропаганди, посилаючись на речника президента Росії Дмитра Пєскова.

Зустріч Володимира Путіна та угорського прем'єра Віктора Орбана, який приїде на церемонію прощання з Горбачовим, не планується, заявив пресссекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистському виданню РИА "Новости".

Як повідомляли раніше, у Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін не візьме участь у загальній церемонії прощання з Горбачовим через завантажений графік. Речник російського диктатора розповів, що Путін 1 вересня вирушив до Калінінграда.

Нагадаємо, перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня, йому було 91 рік..

Помер Михайло Горбачов: історія першого та єдиного президента СРСР

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