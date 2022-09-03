Пророссийский политик, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует приехать на церемонию прощания с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым.

РосСМИ сообщают, что церемония прощания с Горбачевым уже началась в Колонном зале Дома профсоюзов в Москве.

Об этом информирует AFP и российские средства массовой пропаганды, ссылаясь на представителя президента России Дмитрия Пескова.

Встреча Владимира Путина и приехавшего на церемонию прощания с Горбачевым венгерского премьера Виктора Орбана не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии пропагандистскому изданию РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин не примет участие в общей церемонии прощания с Горбачевым из-за загруженного графика. Спикер российского диктатора рассказал, что Путин 1 сентября отправился в Калининград.

Напомним, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа, ему был 91 год.

Умер Михаил Горбачев: история первого и единственного президента СССР

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