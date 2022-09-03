Масштабные военные учения РФ: эксперт объяснил, почему это играет на руку Украине

С 1 сентября в РФ начались крупные военные учения "Восток-22", в которых принимают участие Китай, Индия, Лаос, Монголия, Никарагуа, Сирия и ряд бывших советских стран.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, эти учения РФ не представляют никакой угрозы Украине, даже хорошо, что они начались, поскольку Россия привлекла к ним определенное количество своей армии.

Об этом для 24 канала рассказал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

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"Учения "Восток-22" преследуют пропагандистскую цель. Россия таким образом хочет продемонстрировать, что есть страны, которые готовы принять участие с ней в совместных учениях, и вроде бы Россия не находится в такой тотальной международной изоляции", – сказал Мусиенко.

По его словам, страны-участницы приняли участие в учениях, чтобы использовать Россию в своих целях.

"Конечно, каждый пытается использовать Россию по-своему, потому что ни Китай, ни Индия не заинтересованы в обострении и серьезном противостоянии с Западом. Однако есть россия, которая готова. И в нем направлении ее все хотят использовать для своих интересов", – сказал эксперт.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал предстоящие военные учения в Беларуси, на которых могут быть тренировки по "освобождению" территорий Украины. Подоляк посоветовал военным Беларуси и России учиться сдаче в плен, а не "захвату чужих территорий".

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